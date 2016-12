Venezia, capitale del tatuaggio

La punta di diamante del panorama artistico italiano, annoverata tra i patrimoni dell'umanità tutelati dall' UNESCO, ospita i più importanti artisti al mondo, consentendo agli appassionati di farsi tatuare dai propri beniamini e ai curiosi di ammirare le opere eseguite durante la manifestazione. Il focus dell'evento è l'artista, la sua arte e la simbiosi tra lui e la persona che desidera avere sulla pelle un'opera unica e irripetibile.



Tra i tatuatori internazionali presenti ricordiamo Memento e Horichiro dalla Korea del sud, Samantha Barber, Jak Connolly e Paul Talbot dalla Gran Bratagna, Kri8or da Malta, Ivan Hack dalla Russia, Javi Amerio dall'Argentina, Mauro Amaral dal Portogallo, Steve Butcher dalla Nuova Zelanda, Tom Strom e John Gutti dagli Stati Uniti. Tra i tatuatori italiani non mancano i maestri Alex De Pase e Marco Manzo, l'eccentrico Andrea Lanzi e i fenomeni del realismo a colori Antonio Proietti, Michele Agostini, Michele Turco.



La Venezia International Tatto Convention è una vera e propria festa, in cui i tatuaggi sono il filo conduttore. Lela Perez, campionessa del body painting è pronta a lasciare il pubblico a bocca aperta grazie alle sue doti artistiche che trasformano i corpi in vere e proprie tele, mentre Isabella Sutto e Monika Sut incantano i presenti con le incredibili performances di poledance. Non mancano i Tattoo Contest per premiare i migliori lavori eseguiti dagli artisti che partecipano alla manifestazione, suddivisi in dieci categorie: Best Japan, Best Realistic, Best Tribal, Best Color, Best Ornamental, Best Black & Grey, Best Traditional, Best Other Style, Best Of Saturday e Best In Show.



Per tutte le informazioni sulla manifestazione, www.veneziainternationaltattooconvention.com