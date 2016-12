Venaria Reale: Ortinfestival, il Festival Gatronomico degli Orti Contemporanei

La cornice non poteva essere più maestosa: è infatti il Potager Royal dei Giardini della Reggia di Venaria, presso Torino , lo splendido teatro della seconda edizione di “Ortinfestival – Il Festival Gastronomico degli Orti Contemporanei. Tutto il mondo a Km 0” , in programma da sabato 30 a martedì 2 giungo 2015. Sono in mostra i migliori frutti della terra, in uno spazio che nell'Ottocento ospitava l'Azienda Agricola della Real Casa Savoia, situato nel Parco basso dei nuovi Giardini della Reggia e realizzato secondo i principi dell'agro-ecologia. Con uno sguardo d'intesa ai grandi temi di Expo Milano 2015.

Ortinfestival coglie il momento particolarmente favorevole del lungo ponte di fine maggio, quando il paesaggio agricolo annuncia i primi frutti e i Giardini della Venaria Reale si coprono di un verde rigoglioso, per raccontare l'agri-cool-tura contemporanea, ovvero l'inscindibile legame tra natura, ambiente, orticoltura, gastronomia, creatività, design e benessere, in una vera e propria green immersion nell'agricoltura contemporanea. L'intento è quello di celebrare il ritorno alla terra secondo le idee dei contadini visionari del nuovo millennio, produttori virtuosi di squisitezze e talent chef senza frontiere. La cucina torna così a seguire il ritmo delle stagioni, con le produzioni orticole locali e esotiche, le varietà recuperate, i panieri del territorio, in cui le pratiche agricole millenarie incontrano le tecniche più innovative. Gli spazi espositivi ospitano un grande orto contemporaneo, una sorta di “Edible Garden” che offre un viaggio nella storia attraverso i prodotti agricoli, un percorso che partendo dalle più antiche piante spontanee si arricchisce nel tempo delle novità provenienti dalle scoperte geografiche e dagli scambi commerciali, culturali, gastronomici.



Ortinfestival si propone dunque come una rassegna di gastronomia orticola tra km 0 e kilometraggio illimitato, in un percorso espositivo e gastronomico che è insieme indoor e open-air, in cui vedere, provare, acquistare, gustare i piaceri del cibo. Un occhio di riguardo è riservato alla cucina Veggie, ma anche a tutte le più curiose e raffinate novità in fatto di giardinaggio, outdoor, benessere nel rispetto della natura e dell'ambiente. Ci sono incontri con cuochi ed esperti, workshop, show-cooking, fun-lab e momenti di edutainment per grandi e piccini, musica.



Quest'anno Ortinfestival è gemellata con la manifestazione The Vegetarian Chance, il primo festival di alta cucina vegetariana organizzato a Milano dallo chef Pietro Leeman. La manifestazione, per l'originalità dei suoi contenuti, ha ottenuto il Patrocinio di Expo 2015, del Comitato Scientifico dell'Expo 2015 e del GIST Gruppo Italiano della Stampa Turistica.



La Venaria Reale, sede della manifestazione, rappresenta la porta d'accesso al Circuito delle Residenze Reali del Piemonte, dichiarate nel 1997 Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Inaugurato nel 2007, dopo 10 anni di cantieri che rappresentano ad oggi il più vasto progetto europeo di recupero di un bene culturale, la Reggia di Venaria Reale figura oggi tra i cinque siti culturali più visitati in Italia.

Per informazioni, sito internet: www.lavenaria.it



