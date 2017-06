orna la magia di Celtica ai piedi del Monte Bianco: dal 6 al 9 luglio il bosco del Peuterey , nella Val Veny , sarà il cuore della ventunesima edizione della festa internazionale di musica, arte e cultura celtica più alta d'Europa . Nella suggestiva cornice del teatro romano di Aosta si terrà la serata di apertura, giovedì 6 luglio, con l'arpista di fama mondiale Vincenzo Zitello e la band scozzese degli Hò-Rò. In programma oltre 200 eventi tra concerti, danza, conferenze, workshop, ricostruzioni storiche e attività per i più piccoli.

Celtica Valle dʼAosta torna allʼombra del Monte Bianco 1 di 8 Sito ufficiale Sito ufficiale Celtica Valle d'Aosta torna all'ombra del Monte Bianco 2 di 8 Sito ufficiale Sito ufficiale Celtica Valle d'Aosta torna all'ombra del Monte Bianco 3 di 8 Sito ufficiale Sito ufficiale Celtica Valle d'Aosta torna all'ombra del Monte Bianco 4 di 8 Sito ufficiale Sito ufficiale Celtica Valle d'Aosta torna all'ombra del Monte Bianco 5 di 8 Sito ufficiale Sito ufficiale Celtica Valle d'Aosta torna all'ombra del Monte Bianco 6 di 8 Sito ufficiale Sito ufficiale Celtica Valle d'Aosta torna all'ombra del Monte Bianco 7 di 8 Sito ufficiale Sito ufficiale Celtica Valle d'Aosta torna all'ombra del Monte Bianco 8 di 8 Sito ufficiale Sito ufficiale Celtica Valle d'Aosta torna all'ombra del Monte Bianco leggi dopo slideshow ingrandisci

Grande spazio verrà inoltre dedicato all'artigianato celtico, con un ricco mercatino, e alle degustazioni di birra, sidro e idromele. In calendario previsti i concerti di Sleego, Boira Fusca, Heron Valley, Event Horizon, Uncle Bard and The Dirty Bastards, Cantlos, Orobian Pipe Band, Vincenzo Zitello e Gens d'Ys. La mattina di venerdì 7 è prevista l'ormai consueta escursione al Lago del Miage, dove l'arpista Zitello proporrà il suo "saluto" musicale alle montagne valdostane. Di notte ci sarà invece l'immancabile accensione del grande fuoco druidico nel cuore della valle.



Chi intende partecipare all'evento deve considerare che il bosco del Peuterey si trova a oltre 1.500 metri d'altitudine: pertanto si consiglia, in caso di pernottamento in campeggio, di portare vestiti caldi e sacchi a pelo adatti alle basse temperature. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.celtica.vda.it.