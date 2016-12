20 aprile 2015 Val di Cornia, la Toscana ha un gusto slow Weekend all’insegna della cultura, della storia e della archeologia senza dimenticare una delle gastronomie più rinomate d’Italia. Si comincia il 26 aprile Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - La Val di Cornia, in Toscana, è il luogo ideale per vivere un’esperienza unica in un territorio ricco di bellezze naturali e sorprendenti testimonianze archeologiche. Uno stimolante mix di arte, cultura, natura all’insegna del relax e dello sport, che, a cominciare da domenica 26 aprile sarà al centro di tutta una serie di inziative che copriranno tutti i weekend di maggio.

Culla delle antiche civiltà etrusca e romana, il territorio della Val di Cornia ne ha custodito gelosamente nei secoli numerose tracce e il primo appuntamento per conoscere meglio questo territorio – l’iniziativa complessiva si chiama aliMENTIamoci - è fissato per domenica 26 aprile, con partenza alle 11 a Populonia Alta, davanti all'ingresso del Parco e prevede una visita al Parco archeologico di Baratti e Populonia, per conoscere da vicino l’affascinante civiltà etrusca. Per il 2015 i Parchi e Musei della Val di Cornia presentano infatti un calendario di eventi, in collaborazione con Slow Food, dedicati al buon vivere toscano. Una riscoperta del territorio con uno sguardo nuovo, dove passato, presente e futuro si fondono, trasformando parchi e musei in luoghi d’incontro tra mondi diversi. Cultura, arte, archeologia, natura, architettura, teatro, insieme a cibi e sapori s’intrecciano, dando vita ad un festival di eventi ideati per includere appassionati e famiglie, adulti e bambini. Altri appuntamenti sono previsti infatti nel primo weekend di maggio, da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio.



Visite slow a parchi e musei - Estesa nella provincia di Livorno tra i comuni di Campiglia Marittima, Piombino, Sassetta, Suvereto e San Vincenzo, questa terra offre scenari incantevoli che si distendono tra colline ricoperte di folta vegetazione e mare dalle spiagge incontaminate. Posta di fronte all'Isola d'Elba, la valle si presenta come una valida alternativa alle tradizionali mete turistiche: l’ultimo spicchio di mare della Costa degli Etruschi ospita delle eccellenze straordinarie, luoghi da non perdere, che introducono ad una dimensione intimamente esaltante. Oasi di sereno isolamento, ideali per passeggiate a piedi, in bicicletta e per escursioni trekking, si accompagnano a parchi archeologici e musei. Immersi in questo paesaggio dalle mille sfaccettature, i Parchi e i Musei della Val di Cornia presentano un’offerta ricca e variegata, un modo diverso di vivere la cultura attraverso visite animate con guide esperte, laboratori creativi, itinerari per passeggiate e sport. Il ciclo di eventi culturali nato dalla collaborazione dei Parchi Val di Cornia con l’associazione Baco (Baratti Architettura e Arte Contemporanea www.archiviovittoriogiorgini.it) proseguirà durante tutto l’anno; un contenitore dove archeologia e architettura si incontrano tra cinema, presentazione di libri e conferenze, seminari formativi, workshop e mostre d’arte.



Maggiori informazioni: www.parchivaldicornia.it



