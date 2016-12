Val Badia, un cocktail di natura, benessere e divertimento

Montagna a 360° - Se durante la stagione invernale si parla di Dolomiti Superski, il carosello sciistico più grande al mondo in cui è possibile sciare tra oltre 100 impianti di risalita, durante questi mesi la scelta si chiama Dolomiti SuperSummer: i tanti turisti che ancora sono in Val Badia, infatti, possono usufruire di questo servizio che è sinonimo di energia ed emozioni forti. Un'unica card garantisce la salita in quota in tutte le 12 valli dolomitiche e lì inizia l’avventura. Per i biker c'è la possibilità di percorrere i tracciati in discesa come fossero piste da sci, risalire, e ripetere l’avventura. Per tutti, la possibilità di spaziare scavalcando i confini delle valli, raggiungendo gli spot per il decollo del parapendio, spostarsi da un bike park all’altro o raggiungendo i punti di partenza di zip e fly line adrenaliniche.



Da quest'anno, inoltre, c'è la possibilità di utilizzare l'e-bike: per i più esperti aumenta il raggio d’azione e la possibilità di godersi panorami e sentieri, per i meno allenati, offre la possibilità di percorre finalmente i tracciati in quota senza preoccuparsi della resistenza grazie al principio della pedalata assistita. Dove prima c’era una salita proibitiva, ora lo sforzo richiesto è quello di un percorso pianeggiante. Un esempio di percorso? Un circuito di quattro valli in tre giorni che parte dall’Alpe di Siusi, attraversa l’Alta Badia, la Val di Fassa e ritorno all’Alpe chiudendo l’anello.



Movimënt - Ancora un mese di sole, relax, sport da vivere sull'Altopiano Movimënt dell'Alta Val Badia: gli impianti di risalita, infatti, (unico mezzo per raggiungere quest’oasi verde lontana dal caos) resteranno attivi fino al 25 settembre. Tra alpeggi a perdita d’occhio e sentieri che si affacciano sulle Dolomiti, le famiglie, gli sportivi, gli appassionati di montagna possono ancora vivere emozioni a 2000 metri di altitudine. In attesa di riprendere la scuola, i bambini possono provare il programma settimanale di giochi, esplorare la natura e divertirsi in uno dei fiori all’occhiello di Movimënt: il minigolf del Bear Park, al Piz Sorega, realizzato da un artista locale con materiali naturali e sostenibili come pietra e legno. Quest’anno sono state inaugurate due buche in più per rendere più speciale questo circuito a tema “orso”: di buca in buca i giocatori si avvicinano all’habitat del gigante bruno, fino ad entrare nella tana. Settembre è anche il mese perfetto per lo sport in montagna: questo spazio vanta un’ottima rete di sentieri per lo speed hiking, la camminata veloce a ritmo sostenuto, che potenzia la resistenza e migliora l’ossigenazione.



Non solo Val Badia - Fino a metà settembre il calendario degli appuntamenti si arricchisce di buon gusto, gare, concerti e percorsi tematici. Dalla scoperta del latte appena munto all’alba vista sorgere dopo una notte in rifugio, fino alle tante manifestazioni sportive che animano le 12 valli delle Dolomiti nel cuore dell’estate: scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

Sabato 27 e domenica 28 agosto, presso gli impianti Jochtal in Val Isarco, si svolge la Festa del Latte: un appuntamento da non perdere, in cui il visitatore ha l’opportunità di scoprire e vivere in prima persona tutti gli aspetti riguardanti questo prezioso alimento. Venerdì 26 agosto, invece, a conclusione della rassegna musicale "I suoni delle Dolomiti", si svolge l'ultimo concerto presso la località Ciampac - Alba di Canazei.



Domenica 4 settembre è il giorno della Transpelmo, un percorso ad anello alla scoperta del Monte Pelmo che parte da Palafavera, e porterà ad affrontare una prima salita nel bosco, per poi proseguire in quota con ampio sentiero, sui vasti pascoli e distese di mughi, fino al rifugio Venezia dove sarà attrezzato il primo ristoro. Lo stesso giorno, ma in in Val di Fassa, si svolge la Marcialonga running, una gara di corsa di 25 km, tra Moena e Cavalese, lungo un percorso unico nel suo genere, che consente di vivere anche d’estate lo spirito tipico della classicissima granfondo invernale. Fassa Fuori Menù, invece, è il Festival gastronomico che si svolge tra Campitello e Vigo di Fassa e coinvolge i migliori chef della valle: da martedì 6 a giovedì 8 settembre.



Sabato 10 settembre è la volta del Sellaronda Trail Running, una gara multi-terreno che attraversa le quattro valli ladine Alta Badia, Livinallongo, Fassa e Gardena. In un massimo di 12 ore i corridori dovranno percorrere 53 km con un dislivello di oltre 3.400 metri. Il percorso conduce attraverso i boschi, su strade sterrate e sentieri a tratti rocciosi. Partenza e arrivo sono a Colfosco.



Appuntamento fisso per appassionati di tutto il mondo da ben 19 anni è il Sudtirol Tre Cime Alpin Run: un tempo era una semplice gara tra amici fino al Rifugio Comici, oggi, invece, è un arduo tracciato di 17,5 km (1.350 metri di dislivello) con traguardo di fronte alle maestose Tre Cime di Lavaredo. Dal 16 al 18 settembre, Plan de Corones, ospita l'ultima tappa stagionale del TrailTrophy Kronplaz: alcuni tracciati di gara si raggiungono pedalando, altri grazie a comode cabinovie. Quest'anno ci saranno diverse varianti rispetto ai trail visti nell'edizione passata, che assicureranno le migliori condizioni per un fantastico finale di stagione.



