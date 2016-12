Urbino Plays Jazz 2016, agosto a ritmo di musica

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Urbino Jazz Club con il patrocinio del Comune di Urbino e presieduta dall'urbinate Riccardo Conte, nasce dalla volontà dei tanti musicisti attivi nel Montefeltro di diffondere la cultura del jazz nel proprio territorio. Per l'Urbino Jazz Club è fondamentale, infatti, dare spazio alle nuove generazioni di artisti per contribuire ad arricchire il loro percorso, dando la possibilità a quelli ancora poco conosciuti di far ascoltare la propria musica. Pur essendo giovani, i musicisti coinvolti vantano già un curriculum di tutto rispetto, come nel caso dei contrabbassisti Francesco Ponticelli e Stefano Senni, i chitarristi Manlio Maresca e Dario Chiazzolino, i sassofonisti Stefano Bedetti e Dan Kinzelman, e il fisarmonicista Carmine Ioanna che parteciperà con il suo progetto internazionale D’Zic Trio.



Inoltre,è importante ricordare che uno dei principi che la direzione artistica dell'Urbino Jazz Club intende perseguire è l'azione di scouting internazionale, chiamando a suonare nella città ducale giovani musicisti europei. Quest'anno sarà il caso del Baptiste Bailly-David Minguillon Quartet, formato da musicisti francesi e spagnoli di base a Valencia, che proporranno un mix di flamenco e jazz.



Ma in inglese il verbo “to play” non significa solo suonare, ma anche giocare, recitare, ascoltare e riprodurre: l'associazione, infatti, desidera anche coinvolgere il più possibile le menti creative che operano nel territorio, con un’attenzione per l'arte contemporanea che si concretizza nella collaborazione con alcuni studenti dell'Isia di Urbino (Istituto Superiore per le industrie artistiche) che, già come nella precedente edizione, accompagneranno i concerti illustrando in diretta, attraverso un maxischermo posto alle spalle dei musicisti, la musica che si diffonderà nelle serate del festival. In questa edizione la collaborazione si estenderà anche alla realizzazione del progetto grafico che accompagnerà tutta la comunicazione, grazie in particolare ad Edoardo Massa, contribuendo a dare dell'Urbino Plays Jazz un'immagine davvero unica nel panorama nazionale. Oltre agli studenti dell'Isia, saranno coinvolti anche gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti, che realizzeranno video mapping e video proiezioni nei luoghi del festival.



I concerti si terranno principalmente nel Cortile Santa Chiara, mentre eventi collaterali si svolgeranno in Piazza San Francesco e in alcuni locali del centro. A mezzanotte, presso la bellissima sede dell'Urbino Jazz Club a Palazzo Odasi, le consuete jam sessions, occasione di incontro fra musicisti e appassionati.



Per informazioni sul programma completo e il costo dei biglietti, www.urbinojazzclub.com