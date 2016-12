Una tira l’altra: le squisite ciliegie di Marostica

Quest’anno la Mostra mercato della Ciliegia Igp di Marostica si terrà fino a sabato 4 giugno: nei colori sgargianti della primavera di cui la ciliegia è il primo frutto raccolto, si fondono passioni e tradizioni di un territorio che ha sempre dato un prezioso contributo all’attività agricola veneta e italiana. Grazie agli sforzi congiunti dei cerasicoltori , sono stati raggiunti standard qualitativi molto elevati: questo impegno costante ha fatto sì che attualmente la Ciliegia di Marostica I.G.P. sia una delle specialità gastronomiche più rinomate di tutta la regione.



Una tradizione secolare - La ciliegia da secoli rappresenta l’eccellenza agricola della zona di Marostica a cui deve il nome. Le condizioni climatiche di quest’area geografica sono estremamente favorevoli ai frutteti: i venti freddi vengono trattenuti da barriere naturali, che ne impediscono l’accesso tra i lunghi filari di alberi rigogliosi. Le temperature sono miti e facilitano la maturazione precoce delle ciliegie, che sono più dolci e succose rispetto alle varietà coltivate in pianura. Il paesaggio ricco di frutti e fioriture che si presenta agli occhi del visitatore nei mesi più caldi dell’anno descrive l’inestimabile ricchezza portata al territorio da un’agricoltura sapiente, in grado di conservare e valorizzare le bellezze naturali.



Il programma della mostra mercato - Un momento clou della festa sarà certamente domenica 29 Maggio in piazza castello: alle 11 i produttori di Campagna Amica e del Consorzio della Ciliegia di Marostica I.G.P. saranno in piazza con le loro prelibatezze.Nel cortile interno al castello inferiore sarà visitabile la Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica I.G.P. Sabato 4 giugno invece,sempre nella piazza principale si terrà alle 20.45 un Concerto Gospel Blues Spiritual Band con ingresso gratuito. Negli altri giorni gli stand apriranno dopo le 18.00.



La prima ciliegia Igp italiana - La cerasicoltura è intrecciata a più riprese con la storia locale, di cui ha sempre costituito un capitolo importante. L’economia agricola delle colline marosticensi si pregia di più di venti varietà, ognuna caratterizzata da proprietà specifiche. Nel 2001 è arrivato il primo riconoscimento ufficiale di valenza europea, il marchio I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta), che ha sancito ufficialmente la qualità assoluta di questo prodotto. E’ stata la prima ciliegia in Italia ad aver ottenuto tale certificazione, che implica per gli agricoltori il rispetto di un disciplinare molto rigoroso: i processi e le tecniche di coltivazione previste fanno sì che i consumatori abbiano la certezza e la consapevolezza di acquistare la cui provenienza sia immediatamente riconoscibile.



Per maggiori informazioni: www.comune.marostica.vi.it



