Una Pasquetta per i bambini a Lonato del Garda

Lonato , adagiata fra le colline moreniche che fanno da corona al lago di Garda , è una cittadina incantevole, che custodisce bellezze architettoniche quali la Basilica settecentesca e la cinquecentesca Torre Maestra. Per la Festa di Pasquetta Lonato promette divertimento en plein air per grandi e piccoli in una festa tutta dedicata alle famiglie nella splendida cornice della Rocca Visconteo-veneta che domina dall'alto la città.

Pasquetta, si sa, è una festa tradizionalmente riservata ai picnic all'aperto, ai giochi, alla famiglia. E così il 28 marzo, il castello spalancherà i battenti per tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata spensierata all'insegna della tradizione. I grandi spazi verdi racchiusi all'interno delle antiche mura saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno arrivare a Lonato con il loro cesto di prelibatezze e una coperta per distendersi sull'erba e godere dello splendido panorama sul Garda che si gode dalla Rocca e dell'aria frizzante della primavera. Per far conoscere a grandi e piccini la natura che circonda la fortificazione – aderendo alla proposta Grandi Giardini Italiani – verrà proposta una Caccia al tesoro botanica, durante la quale i bambini scopriranno le specie che crescono spontanee sulle mura della Rocca e raccoglieranno semi, fiori e foglie che verranno poi utilizzati nell'attività creativa “Stampa e colora con le piante”.



Una giornata d'avventure - Nei prati del Quartiere principale della Rocca, i bambini potranno inoltre vivere un'emozionante avventura in costume, accompagnati dagli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago di Milano. Vestiti da soldati, elfi, fate, folletti e maghi (i costumi saranno forniti dagli organizzatori), entreranno nel vortice di una grande e divertente caccia all'uovo, dentro e fuori dal Castello, tra misteriosi passaggi segreti. Guidati dal coniglio Pasquale, aiuteranno gli scudieri del Regno, convocati alla Corte del Re, a recuperare con astuzia e coraggio le uova fatate scomparse, affinché anche quest'anno la Pasqua possa giungere al Castello portando con sé la Primavera.



Una visita alla Casa museo - Durante la giornata si potrà approfittare anche per visitare la Casa-museo del Senatore Ugo Da Como con i suoi venti ambienti completamente arredati, le splendide collezioni storico-artistiche (dipinti, arredi lignei, sculture e maioliche) e la meravigliosa Biblioteca con oltre 50.000 volumi (codici miniati, incunaboli, cinquecentine e rarità bibliografiche).



