Una festa lunga 130 chilometri: la Notte Rosa

Tutti insieme a far festa insieme a Samuele Bersani, The Kolors, Paola Turci, i Litfiba, Flavio Boltro e Danilo Rea, Thegiornalisti, Daddy G dei Massive Attack, e ancora Lillo & Greg di Rai Radio2 “610”, Teresa De Sio, Nina Zilli, Francesco Renga, Ermal Meta, i Ricchi e Poveri, Rossini Pop Orchestra, The Grammar School e tanti altri.



Milioni di ospiti - L’anno scorso sono stati oltre 2,5 milioni gli ospiti che hanno preso parte a questa grande festa, creando con il loro abbigliamento e gli accessori in tinta, una grande “marea rosa” che ha pacificamente invaso le piazze, le spiagge, i viali e i monumenti della Riviera Romagnola e di quella Marchigiana.



Lillo e Greg a Cervia - In Viale Messico a Lido delle Nazioni, venerdì 7 luglio, alle 21,30, animazione con i dj di Radio 105 e, dalle 22, live di Samuele Bersani con il suo tour 2017 “La Fortuna che Abbiamo”. A Cervia, in Piazza Garibaldi, diretta Rai Radio2, venerdì 7, con la comicità di Lillo & Greg, i mattatori della celebre trasmissione “610”, assieme ad Alex Braga, preceduti, alle 21.30, dal concerto della Sg Big Band Aalen (big band di giovani e giovanissimi musicisti tedeschi). Sul palco di Piazza Andrea Costa, a Cesenatico, saliranno i big della musica italiana contemporanea, da Nina Zilli a Francesco Renga, da Ermal Meta ad Alessio Bernabei, Michele Bravi e Lele, per il concerto di Radio Bruno Estate. A Gatteo Mare, ai Giardini Don Guanella, dalle 21.30 la disco music dei Joe Dibrutto, mentre al Parco Stefano Campana di San Mauro Mare, direttamente da The Voice of Italy 2016 di Rai 2, il repertorio blues, gospel e Nu Soul di Frances Alina Ascione con i suoi Love Hackers, band di musicisti che vantano numerose collaborazioni internazionali.



Piero Pelù a Rimini - Al Parco Fellini di Rimini l’energia di Pierò Pelù e i suoi Litfiba, che interpreteranno brani del loro ultimo album Eutòpia, che dà il nome al loro tour estivo, assieme ai loro più grandi successi. In Piazzale Roma, a Riccione, le celebri voci di Radio Deejay avranno per ospiti i protagonisti delle hit dell’estate 2017, come Thegiornalisti, gruppo rock romano con all’attivo 4 album. In Piazza della Repubblica a Misano Adriatico, alle 21.30, Silvia Mezzanotte porterà sul palco le grandi voci della musica italiana e internazionale, mentre dopo i fuochi d’artificio in spiaggia, appuntamento al Parco Mare Nord con le sonorità anni '50 della cover band degli Heartbreak Hotel.



Teresa De Sio canta Pino Daniele - Atmosfere brasiliane a Cattolica, con lo spettacolo Ipanema Show Do Brasil, che alle 21.30 prenderà il via dal porto e dal municipio verso Piazza Primo Maggio, coinvolgendo il pubblico con le sue allegre e folcloristiche coreografie, le musiche e gli originali costumi dei suoi ballerini, e alle 22.30 in Piazza Primo Maggio le sonorità a metà strada fra latin, swing e i ritmi in levare dello ska della band Rumba de Bodas. E’ un omaggio a Pino Daniele quello che Teresa De Sio regalerà al pubblico di Piazza del Popolo a Pesaro (ore 22), interpretando i 15 brani del celebre artista napoletano, riletti in chiave personale nel suo ultimo album “Teresa canta Pino”, assieme al brano inedito “’O jammone”, ossia “il capo”, scritto dalla De Sio in ricordo dell’amico e collega scomparso.



La Notte Rosa prosegue sabato 8 luglio - Primo emozionante appuntamento della giornata sulla spiaggia di Riminiterme, alle 05.00, con il concerto all’alba di Flavio Boltro e Danilo Rea e il loro progetto musicale “Opera”, in cui il repertorio classico si fonde con quello jazz. Ci si sposta la sera a Piazzale Boscovich di Rimini, dalle 23, per il dj set tutto “Bristol Sound” di Daddy G, tra i fondatori dei Massive Attack.



Per maggiori informazioni : www.lanotterosa.it