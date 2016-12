Un magico week end ai castelli di Strassoldo

L'affascinante evento, patrocinato dal FAI e dall'Associazione Europea Valorizzazione Castelli, Palazzi e Giardini Storici, è dedicato all'autunno e ai suoi colori ed è nato per far conoscere due antichi manieri privati, cuore del romantico borgo di Strassoldo, che da mille anni sono di proprietà dell'omonima nobile famiglia, uno scrigno storico situato nella Pianura Friulana, in provincia di Udine. I saloni ospiteranno antiquari, artigiani ed artisti con creazioni in oro, argento, rame, pietre preziose, carta, pelle, ferro, stoffe preziose, naturali e dipinte, legno, ceramica, fildiferro, cera: oggetti difficili da trovare altrove, selezionati con cura dalle padrone di casa, le contesse di Strassoldo, ideali per un regalo di Natale raffinato e inconsueto.



Piante rare e delikatessen - Nel brolo, l'area vivaisti accoglierà una nicchia di espositori d'eccellenza, caratterizzati dalla passione per la ricerca, la conservazione e la produzione di piante dimenticate, particolari e rare. Per i golosi sono previste delikatessen come cioccolata, dolci, aceti balsamici e liquirizia ed ad arricchire la proposta, nell'area ristoro del castello saranno proposti piatti di stagione. Molteplici le iniziative collaterali, quali piccoli concerti di Musica antica ispirata all'autunno, incontri sul tema del giardinaggio, corsi di decorazione floreale tenuti da Simonetta Chiarugi (Aboutgarden), visite guidate gratuite alla scoperta del borgo di Strassoldo e molto altro.



Atmosfera da Dejeneur sur l'herbe - A dare un tocco del tutto particolare all'evento, gli addobbi raffinatissimi e copiosi che decorano interni e giardini, abbracciano scalinate e balconi, scandiscono i muri in pietra viva e l'aria da “déjeuner sur l'herbe”, informale ed elegante, che si respira, con i visitatori che assaporano l'atmosfera rarefatta della campagna autunnale, passeggiano nei giardini, si siedono a piccoli gruppi nei prati, gustano golosità a base di prodotti di stagione del territorio.



Per maggiori informazioni www.castellodistrassoldo.it



Informazioni sulle condizioni metereologiche in diretta: www.meteo.it