Un giorno dedicato alle ferrovie dimenticate

06:00 - Ferrovie dimenticate: è per domenica 8 marzo l’appuntamento per chi ha a cuore questo problema così importante per il turismo italiano, per chi viaggia, per la crescita delle località che un tempo venivano servite da una capillare rete di trasporti.

I treni che non partono più - La Giornata delle Ferrovie Dimenticate, secondo la Confederazione della Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.), rappresenta un momento saliente nell'opera di riappropriazione degli spazi aperti e della loro percorribilità, una rilettura e un godimento lenti e meditativi dei differenti paesaggi italiani.Sono 6.400 i chilometri di ferrovie dismesse in Italia: Co.Mo.Do. si rende disponibile a creare gruppi di lavoro in cui partecipino competenze diverse allo scopo di definire le modalità di intervento. Un evento atteso e condiviso da migliaia di simpatizzanti di Co.Mo.Do. e quindi dei binari dismessi (circa 30 mila i partecipanti nell’edizione del 2014); c’è chi aprirà depositi e Musei ferroviari storici, chi esplorerà gallerie e sedimi dismessi in bicicletta, a piedi e a cavallo, chi farà convegni su treni che non partono più.



Tratte storiche - Fra le tratte storiche che rivedranno il treno vi sarà la Sulmona-Carpinone e la Avezzano-Roccasecca: eventi organizzati dalla Fondazione Fs. La Giornata si pregia del patrocinio del Patrimonio Unesco, del Ministero dell’Ambiente, della Commissione Europea, della Fondazione Ferrovie dello Stato, del Consiglio Regionale Abruzzo. Appuntamento collaterale alla Giornata da non mancare è la Terza Maratona di Turismo Ferroviario, dal 2 al 4 marzo, con partenza dalla stazione di Rimini alla volta della stazione di Lecce: un viaggio-reportage, un docu-film per documentare lo stato e le potenzialità di alcune di queste piccole ferrovie su un itinerario lungo la costa Adriatica con tappe intermedie ad Ancona, Pescara, Foggia (con visita alla Foggia-Lucera), impiegando il maggior tempo possibile, compulsando i tabelloni orari, fermando in tutte le stazioni, guardando il paesaggio, sostando nelle sale d’aspetto e nei buffet, intrattenendo il personale viaggiante e i viaggiatori.



Il programma completo delle iniziative: www.ferroviedimenticate.it.