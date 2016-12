Umbria: l’Infiorata di Spello come inno di gioia

Ogni anno a Spello (Perugia, Umbria), in occasione del Corpus Domini, quest'anno il 28 e il 29 maggio, vengono realizzati quasi 2000 metri di tappeti e quadri floreali ispirati a motivi religiosi, che per tecnica (solo elementi vegetali, nessuna colla né coloranti artificiali) dimensioni (dai 25 ai 90 mq i quadri e almeno 15 mq i tappeti) e qualità artistica sono diventate le infiorate più conosciute e apprezzate nel mondo, richiamando in un weekend fino a 80-100mila visitatori e turisti.