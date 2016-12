Umbria, il mix imperdibile di jazz e medioevo

Dai piccoli club, ai teatri, alle strade e alle piazze, tutto il centro storico di Perugia vive nei giorni di Umbria Jazz un'atmosfera magica ed elettrizzante in cui l'arte del suono si fonde con la storia e le architetture del luogo. Una vera e propria cittadella della musica, con spettacoli e concerti che si susseguono ad ogni ora della giornata. Fra gli ospiti quest'anno Chick Corea Tony Bennet e Lady Gaga, Cassandra Wilson. (www.umbriajazz.com).



Perugia, cuore di storia e tradizioni – Si comincia venerdì 10 luglio con l'intramontabile Paolo Conte e il suo “In ricordo di Sergio Piazzoli”; sabato ecco i Subsonica mentre domenica 12 luglio Stefano Bollani e Paolo Fresu omaggeranno nel loro stile il grande Frank Zappa. Il jazz ha infatti trovato la sua sede ideale a Perugia, città universitaria, cosmopolita, piena di vita, cultura ed eventi, che offre nel corso di tutto l'anno manifestazioni di fama internazionale. Sulla cima del colle, la Perugia etrusca di cui restano interessantissimi resti. Tutt'attorno si sviluppa la città medievale, mirabilmente conservata. Il cuore di Perugia è piazza IV Novembre, su cui si affacciano il gotico palazzo dei Priori e la cattedrale. Al centro, la fontana Maggiore dell'XI secolo., simbolo della città, adornata da bassorilievi e statue di Giovanni e Nicola Pisano. Nei quartieri settentrionali, superato il possente Arco Etrusco del III sec. a.C. (principale accesso alla città etrusca), si raggiunge piazza Fortebraccio dominata dal barocco palazzo Gallemga Stuart, sede dell'Università per stranieri. In quelli meridionali si trovano la basilica di San Domenico in stile gotico con il Museo archeologico nazionale dell'Umbria ricavato da una parte dell'antico convento e San Bernardino, gioiello di architettura e decorazione rinascimentale.



Il Castello di Cenerente – Non solo jazz quindi: molti i luoghi da scoprire nei dintorni di Perugia. Poco distante dal centro, nella frazione settentrionale di Cenerente, sui resti di una rocca risalente al Medioevo si trova l'omonimo castello, Circondato da un parco di preziosi esemplari di piante, oggi è una suggestiva residenza i cui appartamenti sono a disposizione degli ospiti.



Le delizie del perugino – Scendendo a sud fra colline e vigneti, a circa dieci chilometri dal centro di Perugia, si arriva a Torgiano. Cittadina situata su un'altura tra la confluenza tra Tevere e Chiasco, racconta la sua storia nello stemma: una torre fondata da Perugia nel 1200 e i grappoli d'uva, simbolo della vocazione enologica di questo territorio. Merita una visita il Museo del Vino, allestito nel monumentale palazzo Graziani-Baglioni: un percorso guidato di circa venti sale con pannelli illustrativi, audiovisivi, oggetti e libri, racconta la storia della vinificazione dall'antichità ai giorni nostri. A completare l'approfondimento, la degustazione nella vicina cantina. L'Umbria ha una cucina gustosissima e semplice: protagonisti sono l'olio extravergine di oliva, fruttato, che arricchisce ogni piatto senza coprirne il sapore; e il tartufo nero, molto apprezzato come condimento per la pasta o per accompagnare la selvaggina.



Un museo per le ceramiche - Accanto al Museo del vino, ma di più recente attivazione, è il Museo dell'olivo e dell'olio: 11 sale che illustrano l'importante tradizione di coltura e la cultura dell'olivo in Umbria. A pochi chilometri di Torgiano, si trova Deruta, cittadina di antica origine, fortificata come baluardo di Perugia. Prodotto d'eccellenza di questa località sono le ceramiche che si possono ammirare nelle caratteristiche botteghe del centro storico. A testimoniarne la lunga tradizione, inoltre, il Museo regionale della Ceramica che ha sede nella trecentesca piazza dei Consoli, presso l'ex convento attiguo alla Chiesa di San Francesco. Nella stessa piazza, è da visitare la Pinacoteca civica che raccoglie numerosi affreschi, fra cui alcune opere ritenute del Perugino.

