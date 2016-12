Umbria: a Norcia si festeggia il Tartufo Nero

Una tradizione agroalimentare eccezionale vive nel cuore dell'Italia, in Umbria e ha per epicentro Norcia in cui negli ultimi due week-end di febbraio si celebra Nero Norcia , la mostra mercato del tartufo nero pregiato, replicando per la gioia di tutti i gourmet una tradizione che data ormai dagli anni'50.

Mezzo secolo di successi per la Mostra Mercato del Tartufo nero di Norcia che, nell'edizione 2016 si presenta con uno straordinario calendario di eventi. Incontri-degustazione sul “diamante nero” della tavola e sui gioielli gastronomici della Valnerina, mostre pittoriche e fotografiche, spettacoli teatrali, concorsi fotografici, dimostrazioni live della lavorazione del formaggio, della carne di maiale e del ferro battuto secondo le più antiche tradizioni. Ma anche gemellaggi gastronomici con diverse realtà italiane di eccellenza nell'ottica della valorizzazione delle tipicità e della qualità.



Due week end all'insegna del gusto - Dal 25 al 28 febbraio e dal 4 al 6 marzo la splendida cittadina umbra sarà il palcoscenico privilegiato per la kermesse dedicata a Re tartufo in una sorta di raffinata vetrina per uno dei prodotti più agognati nella cucina internazionale. Evento nell'evento, il 6 Marzo presso il ristorante Vespasia di Palazzo Seneca, si celebrerà una delle serate del Gourmet Festival. Lo chef Emanuele Mazzella, una Stella Michelin, si esibirà in una cena a 4 mani insieme allo chef Gaetano Trovato del ristorante Arnolfo, due Stelle Michelin. Ci saranno naturalmente incontri e degustazione del pregiato diamante nero della tavola. Anche le “Norcinerie”, antico metodo di lavorazione della carne di maiale, saranno le protagoniste della rassegna.



Un'occasione per visitare la Valnerina - E' solo un piccolo assaggio di quanto i gourmet di tutto il mondo potranno “gustare” in Umbria. La celebre kermesse dedicata a “Re Tartufo” avrà luogo nell'incantevole scenario della Valnerina, un'oasi nel Parco nazionale dei Monti Sibillini. Uno scrigno di natura da scoprire, meta ideale del viaggiatore che ama il mangiar bene e il bere meglio. La Valnerina e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini sono un paradiso gastronomico in cui primeggia il fascino dell'altipiano di Castelluccio caratterizzato da fioriture multicolore. Qui è possibile praticare molti sport all'aria aperta, come trekking, escursioni con asini e muli, passeggiate a cavallo, orienteering, deltaplano, parapendio, ciaspolate e nordic walking. Da Serravalle di Norcia, a bordo di canoe o gommoni, si parte, lungo il fiume Sordo, alla scoperta di luoghi mozzafiato, come le suggestive e maestose gole di Biselli.



Per maggiori informazioni: www.norcia.it



