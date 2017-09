Udine: i 5 sensi protagonisti di Friuli Doc

Un tema che introduce il coinvolgente caleidoscopio di colori, sapori, suoni e profumi della manifestazione enogastronomica più conosciuta di una regione di sapori e gusti preziosi, il Friuli Venezia Giulia, dove al buon cibo si affianca una vera e propria esperienza multisensoriale.



Enologia e prodotti d’eccezione - Saranno oltre 100 gli stand in cui i visitatori avranno la possibilità di assaggiare le prelibatezze del FVG più famose e scoprirne di nuove: un percorso culinario tra ingredienti Dop, IGT e presidi Slow Food, tra prodotti tipici come il prosciutto di San Daniele e il formaggio Montasio, e squisiti piatti come il frico o i cjarsons, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare, ovviamente, il ventaglio enologico regionale, famoso ormai in tutto il mondo soprattutto per i suoi bianchi come il Friulano e il Sauvignon.



Gusto e musica con 500 artisti - Anche per questa edizione torneranno gli amatissimi showcooking dei cuochi italiani più famosi, appuntamenti imperdibili all’insegna della buona cucina e del divertimento. Sulla scia del successo degli scorsi anni, durante i quattro giorni di manifestazione, è previsto un ricco cartellone di appuntamenti musicali e di spettacoli. Sui tanti palchi di Friuli Doc, allestiti nelle diverse piazze cittadine, si esibiranno oltre 500 artisti per un centinaio di eventi in programma, a cui si aggiungeranno numerose attività di animazione itinerante e per bambini.



Conoscere Udine - Friuli Doc è anche l'occasione ideale per conoscere Udine, che incanta i visitatori con i capolavori di Giambattista Tiepolo, le eleganti piazze fra le quali Piazza Libertà, la più bella piazza veneziana sulla terra ferma, e le sue accoglienti osterie, famose per le ghiottonerie che offrono ai clienti.



Per maggiori informazioni: www.friuli-doc.it