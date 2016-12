Tutti i sapori d’autunno all’Alpe di Siusi

La tradizionale festa della transumanza - Il gioioso corteo di pastori e bestiame bardato di fiori sfilerà il 3 ottobre sull'Alpe di Siusi e a Castelrotto. In programma mercatini, musica e piatti gustosi. La transumanza, che si ripropone inalterata ai nostri giorni dalla notte dei tempi, è un immancabile appuntamento per chi desidera tuffarsi negli usi e costumi locali. Alle 10 in punto, le strade dell'Alpe di Siusi fino a Compaccio saranno invase dai circa 250 bovini e dalle loro guide. Sarà un assalto allegro e colorato: ad ogni mucca verranno applicati copricapi fioriti e campanacci scelti con cura, e l'esemplare più bello farà bella mostra di sé indossando l'addobbo più importante. Non mancheranno l'esibizione della banda musicale del paese e il mercato contadino. Ad accompagnare il tutto, gustose specialità della cucina locale. E il giorno dopo, 4 ottobre, sarà Fiè allo Sciliar a riproporre la tradizione della transumanza quando il bestiame farà ritorno dalla Malga Tuff in valle. Corredata di corone di fiori e campanacci questa mandria multicolore composta da circa 120 animali arriverà verso mezzogiorno a Fiè allo Sciliar dove la festa continuerà.



I mercati contadini - In vacanza sull'Alpe di Siusi si può approfittare per fare una visita ai mercati contadini settimanali a Castelrotto (ogni venerdì), Siusi (ogni martedì) e Fiè allo Sciliar (al sabato). Offrono prodotti freschi e naturali provenienti direttamente dai masi: frutta e verdura, erbe e spezie, uova di allevamento all'aperto, formaggio, miele, succhi e sciroppi. Ospiti e abitanti potranno assaggiare alcune specialità della cucina rurale.



I concerti dello Stradivari Summit - Dal 3 all'11 ottobre, una settimana di concerti, molto particolari perché eseguiti con i migliori strumenti a corda del mondo, quelli creati dal liutaio cremonese Antonio Giacomo Stradivari che assicurano una perfezione nel suono, il cui segreto non è mai stato scoperto.E' lo Stradivari Summit, chiamato anche “Il vertice dei migliori strumenti a corda del mondo”.



Il rito dei Törggelen - Con l'avanzare dell'autunno ricominciano le passeggiate tra i masi dove degustare castagne e vino novello, oltre ai piatti tipici dei contadini di montagna, a base di speck, formaggi, saporiti Kaminwürz e Schüttelbrot. Fino al 2 novembre è possibile usufruire della Card Dolomiti Supersummer che consente il libero accesso a 100 impianti di risalita delle Dolomiti.



Per informazioni: www.alpedisiusi.info



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it