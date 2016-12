Trieste, la Barcolana e l’intrigante contorno

Nell'ambito di questa città tutta da vivere e di questo evento eccezionale è nato FuoriRegata, un progetto che riunisce show cooking e degustioni in location esclusive e insolite, concerti e performance live, appuntamenti sportivi; e ancora: iniziative legate a mobile photography, mostre ed eventi culturali a tema, workshop e incontri scientifici, laboratori per bambini, presentazioni in anteprima di collezioni di moda: molte infatti sono le contaminazioni e le collaborazioni che lo rendono FuoriRegata davvero unica nel suo genere.



Le otto anime dell'iniziativa - Simbolo di FuoriRegata è la vela, ad indicare idealmente il percorso che accompagnerà e renderà unica l'esperienza della Barcolana, per vivere e scoprire a 360 gradi Trieste, con le sue bellezze e suoi luoghi davvero unici. Partendo da questo concetto ogni spazio espositivo e ogni evento di FuoriRegata verrà segnalato da una vela personalizzata con un numero velico dedicato, rendendo immediatamente riconoscibili le attività commerciali e le realtà aderenti al progetto. Sono otto le anime che compongono FuoriRegata: Arte, Cultura, Food, Fashion, Young, Music, Shopping, Social Innovation.



Tre progetti speciali - L'edizione 2015 si arricchisce di tre progetti speciali, "Enter | Porto Vecchio", "Porti Magici" e la "Mini Barcolana"; l'intento è quello di creare "l'evento nell'evento" rendendo unica l'esperienza di FuoriRegata, facendo conoscere una Trieste sconosciuta, ricca di fascino e suggestioni. Enter | Porto Vecchio è un progetto dedicatoa Porto Vecchio, ideato e promosso dall'Università Tecnica di Vienna in collaborazione con l'Autorità Portuale di Trieste e FuoriRegata. "Porti Magici", un progetto di rivitalizzazione e rivalutazione della fascia costiera che collega e divide il mare e il Carso, ricca di storia e cultura, poco conosciuta e insufficientemente valorizzata. "Mini Barcolana" è dedicato soprattutto ai bambini: nella vasca più interna del canale di Ponte Rosso prederà vita un'installazione di barchette di carta, dedicata alla regata più affollata del mediterraneo. L'invito è aperto a chiunque vorrà creare e mettere in acqua la propria barchetta di carta.



Maggiori informazioni : www.fuoriregata.it



