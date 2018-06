Treviso: una giornata per scoprire la mozzarella

Come si fa la mozzarella e come si realizzano a mano trecce e nodini ? Per scoprire tutti i segreti delle paste filate, la Latteria Perenzin di San Pietro di Feletto (TV) organizza fino al 7 luglio le “ Giornate della mozzarella”, dedicate a turisti, curiosi, appassionati di formaggi e addetti ai lavori. Per due settimane la bottega, il Cheese Bar e i locali dell’Accademia Internazionale dell’Arte Casearia ospitano show cooking, degustazioni e lezioni “live” dedicate a questo prelibato formaggio, anche nelle sue varianti al tartufo, alle olive, senza dimenticare burrate, trecce, nodini e scamorze.

Gli ingredienti della mozzarella perfetta sono materie prime genuine, latte fresco e passione. Assistere alla preparazione dei bianchi bocconcini e come trovarsi in presenza di una magia, con le mozzarelle che piano piano prendono forma e corpo: soprattutto, alla fine, si possono assaggiare ancore calde, scegliendo tra i diversi tipi e le varie dimensioni. A condurre il corso è il giovane mastro casaro Vincenzo Troia, coadiuvato da Carlo Piccoli, direttore dell’Accademia Internazionale dell'Arte Casearia.



Perenzin Latteria è nata nel 1898 da un’idea di Domenico Perenzin: dopo oltre un secolo di vita, oggi si trova alla guida dell’azienda la quarta generazione, con Emanuela Perenzin (dal 1991). Da sempre, lavora il latte vaccino, a cui si sono poi affiancati quello di capra (dal 1999) e quello di bufala (dal 2010). Produce formaggi tradizionali e biologici, pluripremiati nei concorsi italiani e internazionali. L’azienda distribuisce in tutta Italia ed esporta in Europa, Usa, Canada e Australia.



“Mozzarella Days”: il programma.

Fino al 29 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, corso di approfondimento dell’Accademia di Arte Casearia sulla produzione di mozzarella (su prenotazione).

Dal 3 al 7 luglio, tutti i pomeriggi dalle ore 18.00, produzione di mozzarella dal vivo con degustazione e vendita (su prenotazione).

Il 3 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, corso breve di mozzarella per ristoratori e negozianti (su prenotazione).

Il 4 luglio, alle ore 10,00, corso breve di mozzarella per appassionati (su prenotazione).

Da 3 al 7 luglio, durante tutta la settimana, al Cheese Bar PER si potrà degustare la mozzarella in diverse varianti, ingredienti e formati.



Per info e prenotazioni rivolgersi alla Latteria Perenzin in Via Cervano, 77/d a Bagnolo di San Pietro di Feletto (TV) www.perenzin.com – info@perenzin.com