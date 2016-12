Trevi: un "Pic & Nic" tra gli ulivi

14:37 - Sabato 25 e domenica 26 aprile, Trevi, in provincia di Perugia ospita Pic & Nic, due giorni di degustazioni, trekking naturalistici e laboratori sulle tecniche della panificazione e sull' utilizzo del lievito madre.

‘Pic & Nic’, con lo sportino a quadrettoni bianchi e rossi, è un weekend a dimensione dedicato ai valori più semplici della vita, una passeggiata gastronomica, ma soprattutto un viaggio legato al paesaggio e alle tradizioni del borgo medievale di Trevi. La manifestazione è la giusta occasione per chi ha voglia di trascorrere un weekend in Umbria, all’aria aperta, passeggiando in mezzo a migliaia di ulivi e gustando prodotti unici, come il pregiato olio extravergine di oliva Dop Umbria e le produzioni agroalimentari di qualità.



Il tema centrale di questi due giorni è il “Saper Fare”: panificatori esperti hanno il compito di insegnare i segreti della panificazione e l’arte di creare tanti prodotti gustosi con il lievito madre. Tutto con la supervisione dello chef Francesco Favorito e con le farine del Molino sul Clitunno di Trevi, che per l’occasione presenta il Pandelclitunno, ricco di fibre, vitamine e proteine per un’alimentazione sempre più attenta e gustosa. E poi, festa per tutti: mercato del pane, mercato del contadino, mostra e assaggi di birre artigianali, fattorie didattiche per grandi e bambini, passeggiate alla ricerca di erbe spontanee mangerecce e trekking tra gli ulivi.



Ospite d’eccezione è Tom Mueller, giornalista d’inchiesta americano del comparto oleario, uno dei più quotati a livello mondiale che lo scorso novembre ha vinto il primo premio della prima edizione del “Concorso Giornalistico Nazionale “Reporter Gourmet” organizzato a Trevi, con il suo saggio “Extraverginità. Il sublime e scandaloso mondo dell’olio d’oliva”.



Negli stessi giorni, Trevi ospita anche l’edizione 2015 di Euroape, l’evento organizzato da Ape Club d’Italia con il supporto di Piaggio Veicoli Commerciali; si tratta di un raduno apistico, che coinvolge più di 100 appassionati collezionisti italiani e stranieri di ape sia storiche sia moderne.



Per maggiori informazioni, consultate il sito www.picnicatrevi.it

