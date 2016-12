Trentino: full immersion nella natura più autentica

Le giornate di Primavera in Val Canali prevedono due giorni da passare insieme agli allevatori di Primiero che qui custodiscono e crescono le loro greggi di pecore e capre, mandrie di mucche e vitelli, gli asini usati per il trekking someggiato ed i cavalli da tiro. Un'occasione per vedere da vicino e conoscere tutti questi animali, ma anche per scoprire attività artigianali e prodotti legati alla filiera della lana e del latte, attraverso dimostrazioni e specifici laboratori. In quest’ottica, per il pranzo, i ristoranti e gli agriturismi della Val Canali propongono per queste giornate un piatto unico dedicato ai sapori primaverili accompagnato da un dolce della tradizione locale.



Gite in carrozza - Un appuntamento colorato dai primi fiori sbocciati sui prati della Val Canali e profumato dai prodotti locali. Per gli spostamenti nella vallata durante le due giornate saranno disponibili carrozze a cavallo e le mountain bike a pedalata assistita del Parco. Tra gli appuntamenti di domenica 24 aprile: dalle 9.30 alle 11, colazione itinerante con prodotti locali proposti dai Ristoratori della Val Canali, nel giardino di Villa Welsperg, sul Sentiero Muse Fedaie e in località Fedaie; oppure "Dalla Pecora alla Lana", in località Fedaie, dimostrazioni di tosatura a mano, filatura, cardatura, tessitura, feltro, tintura naturale e altre curiosità.



Un piccolo zoo di animali domestici - Lunedì 25 aprile invece si aprirà con colazione in villa Welsperg dalle 9.30 alle 10.30 con prodotti locali proposti dai Ristoratori della Val Canali; fino alle 12 ci saranno dimostrazioni di Cavallo Norico; alle 10.30, Amico Asino, breve presentazione degli asini e dimostrazioni di innesto di antiche varietà di pero. Inoltre il programma prevede la presentazion e di pecore di razza Tingola e Lamon, capre, vacche e vitelli,asini per brevi passeggiate, cavalli Norici e Avelinnesi con le carrozze. Sarà inoltre possibile visitare la mostra “L’altra guerra: storie e scritture del primo conflitto mondiale (1914-1919)” nel fienile di Villa Welsperg e la mostra sul Progetto coturnice.



Maggiori informazioni: www.sanmartino.com



