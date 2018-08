Trentino: ad Avio per un viaggio nel tempo

Come è ormai tradizione, saranno tre giorni di festa dal sapore medioevale, tra musici, giocolieri, fachiri e cantastorie, duelli mozzafiato, dimostrazioni di falconeria e spettacoli danzanti, dove gli stessi abitanti vestiranno i panni dei loro antenati per mettere in scena antichi mestieri.



Gastronomia e visite ai vigneti - Ad arricchire di gusto la kermesse, inoltre, mercatini di hobbisti e artigiani, oltre all'allestimento di ghiotte corti gastronomiche in grado di accontentare ogni esigenza del palato ma anche eventuali intolleranze - come la corte dedicata ai celiaci - sempre e comunque nel rispetto delle tradizioni culinarie del territorio. Non mancherà inoltre la possibilità di passeggiare tra i vigneti più belli del territorio e respirare l'atmosfera che solo il periodo della vendemmia riesce a creare, o accedere a momenti di approfondimento a tema vino, con annesse degustazioni.



Il Palio della botte - Tanti gli spettacoli in programma, che culmineranno nella giornata di domenica quando avrà luogo l'attesissimo e coinvolgente Palio della Botte tra Città del Vino, dove una serie di squadre provenienti da tutta Italia si sfideranno per aggiudicarsi l'accesso alla finale di Valdobbiadene con una serie di gare adrenalitiche. Dalla tradizionale spinta della botte tra le vie del borgo, infatti, Avio da sempre affianca la pigiatura dell'uva scalzi, lo slalom femminile e il riempimento della botte, che solitamente si conclude con un divertente bagno collettivo.



Per maggiori informazioni: www.uvaedintorni.com