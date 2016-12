Trentino: a Canazei l'estate trionfa con la Gran Festa d’Istà

Dal 3 al 6 settembre , Canazei , in Val di Fassa , festeggia la fine dell'estate con la Gran Festa d'Istà , uno degli eventi più attesi di settembre. Un weekend di grande festa presso la tensostruttura in Strèda de Parèda con concerti e balli folk, accompagnati dalle migliori specialità fassane. Domenica, sfilata in costume tipico per le vie del paese, allietata dalle note delle bande musicali ladine.

Tra montagne incantevoli, verdi vallate e Dolomiti che fanno capolino, con un po' di nostagia, a Canazei si celebra la fine dell'estate: quattro giorni di allegria, divertimento, musica, ballo e folklore per celebrare, la fine della bella stagione che, come ogni anno regala sempre grandi emozioni a turisti e non.



Famosi gruppi folkloristici austriaci e altoastesini danno vita ad una serie di concerti musicali affascinanti e suggestivi. Tra i gruppi musicali ricordiamo "Die Pucher”, "Die Muerztaler”, "Carinthia sextett”, "Grazer Spitzbuam”, "Die Krieglacher” e "Die Grenzland Tiroler". Il momento clou della manifestazione è, come ogni anno, la domenica pomeriggio alle ore 14.30, quando, dal gran tendone parte la sfilata per le vie di Canazei, un percorso accompagnato da bande musicali e gruppi folkloristici delle quattro valli ladine: la Val di Fassa, la Val Badia, la Val Gardena e la valle di Livinallongo. Per l'occasione sfilano costumi preziosi, scialli, cappelli, giacche e pantaloni minuziosamente ricamati, con trame e stili che differiscono di valle in valle.



