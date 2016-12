Trapani succulenta tra cùscusu e sfincione

E' giunto alla settima edizione Stragusto, il Festival amato dagli appassionati del cibo di strada. Anche quest'anno dal 23 al 26 luglio l'antica piazza dell'ex Mercato del Pesce di Trapani tornerà a rivivere in un vivace melting pot di sapori e atmosfere tipiche dei mercati. Il cibo di strada, rigorosamente preparato dal vivo, sarà protagonista di questa manifestazione gastronomica, che ormai è un appuntamento fisso per molti e che si svolge in una delle località più belle della Sicilia. Un evento unico che per quattro giorni ospiterà diversi street chef provenienti da tante regioni d'Italia e non solo.



Dai Balcani alla Palestina - Ancora una volta si potrà percorrere un viaggio ideale tra i sapori regionali ma anche internazionali del cibo da strada, fra le novità le gustose tipicità balcaniche cucinate dallo street chef serbo Aleksandar Mitic; l'originale e gustoso trapizzino: il triangolo di pizza bianca ripiena di classici della cucina romana fra cui la coda alla vaccinara, il polpo al sugo, la parmigiana, il pollo alla cacciatora. E poi ancora le specialità pugliesi, catanesi, piemontesi e palestinesi. Non mancheranno alcune fra le tipicità più richieste dagli appassionati, come il panino al lampredotto dello street chef fiorentino Luca Cai, e le tante eccellenze siciliane, fra cui le panelle, le arancine, lo sfincione, la frittura di pesce, il cùscusu, il polpo vugghiuto, il torrone delle Madonie e altri dolci tipici.



La filosofia dello street food - Oltre ai prodotti in degustazione, rigorosamente preparati dal vivo, diversi saranno i momenti di intrattenimento e didattici all'interno dell'evento perché lo street food è un'eredità culturale da tutelare e valorizzare. Ad accompagnare il meglio del cibo di strada, cooking show e laboratori di cucina. L'obiettivo di "Stragusto” è quello di recuperare e valorizzare il grande patrimonio offerto dai produttori del cibo da strada, veri e propri artigiani del gusto, che tramandano di generazione in generazione la tradizione culinaria della propria zona. L'evento rientra all'interno del circuito "Trapani, Città mediterranea della musica", la manifestazione ricca di eventi musicali, teatrali e lirici che animeranno Trapani fino a settembre.



Maggiori informazioni : www.stragusto.it , www.trapaniwelcome.it



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it