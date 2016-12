Trapani profuma di Cùscusu

Si può partecipare alle degustazioni scegliendo tra due diverse formule: da martedì 26 a domenica 31 maggio all'interno dei ristoranti aderenti all'iniziativa, oppure partecipando direttamente all'evento pubblico che si svolge venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 maggio presso la Casina delle Palme a Trapani, con cooking show e degustazioni di cùscusu, rigorosamente alla trapanese, e altri piatti tipici.



Agli ottimi piatti della cucina trapanese non si possono che abbinare grandi vini, per questo Cùscusu propone diversi wine tasting con i migliori prodotti autoctoni. Le degustazioni si svolgono a cadenza giornaliera in alcune delle più belle location del territorio come la terrazza di Torre Ligny, il centro storico di Trapani e il borgo medievale di Erice.



Durante l'intera settimana è possibile ffettuare delle escursioni e visite guidate nei dintorni della città: dalle storiche cantine Florio di Marsala, agli itinerari paesaggistici all'interno della Riserva Naturale integrale delle Saline di Trapani e Paceco, ai percorsi storici e gastronomici nel borgo medievale di Erice.



Numerosi i laboratori rivolti a grandi e piccini che si svolgono nel suggestivo centro storico trapanese o all'interno degli stessi ristoranti protagonisti della manifestazione. Un'esperienza unica, alla scoperta dell'importanza della materia prima, delle tecniche e dei segreti della cucina siciliana.



Per tutte le informazioni, consultare il sito www.cuscusu.it