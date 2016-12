22 ottobre 2014 Tramutola e la Sagra della Castagna Munnaredda Escursioni nei boschi, prodotti gastronomici lucani a base di castagne e pregiato artigianato in una fiera dai tipici colori autunnali Tweet google 0 Invia ad un amico

16:56 - Nonostante il caldo estivo di un mite ottobre questo weekend Tramutola, in provincia di Potenza, ospita la quinta edizione di un appuntamento tipicamente autunnale, la Sagra della Castagna “Munnaredda”. Due giorni, 25 e 26 ottobre, dedicati al mangiare bene made in Basilicata a base del gustoso frutto (qui chiamato munnaredda appunto) che cresce abbondante nei boschi attorno al paese, dove per l’occasione vengono organizzate escursioni e visite guidate alla scoperta del territorio. Questo evento è risultato il preferito dagli utenti di Weekendagogo che lo hanno votato tra una selezione di dieci appuntamenti.

Le castagne vengono cotte nei forni antichi, aperti al pubblico per l’occasione, e utilizzate per preparare gustose ricette come la tradizionale, semplice infornata di castagne, “I Castagn mBurnat”, ma non solo: castagnaccio fatto in casa, i “bucc’nott”, dolci tipici che annunciano l’avvicinarsi del Natale, aromatizzati al cacao, cioccolato, grappa e cannella, il tutto avvolto in una fragrante sfoglia tagliata a quadretti e poi fritta (una vera prelibatezza), pistiddi e punti vendita del migliore artigianato della Basilicata. Immancabile e irrinunciabile vino lucano accompagna la degustazione di castagne e di altri prodotti tipici della regione per tutto il centro del paese, dove anche i più piccoli possono trovare attività e intrattenimento a loro dedicati.



Nei due giorni destinati alla sagra è possibile partecipare ad escursioni naturalistiche organizzate dai gruppi Trekking di Tramutola associati alla Pro Loco locale. Questi tour sono l’occasione ideale per scoprire i dintorni del paese potentino, ricco di aree naturali come la suggestiva Gola e sorgente del Caolo, la cascata del torrente Acqua e Tasso e gli immancabili castagneti che circondano Tramutola.

L’organizzazione dell’evento, per facilitare gli spostamenti in loco, mette a disposizione una comoda navetta che collega le principali aree coinvolte nella manifestazione.



