Tra uva e funghi, ecco le sagre più golose

A TAVOLA NEL FELTRINO: IL FAGIOLO - Lamon (Belluno) - Da venerdì 14 a domenica 16 settembre i fagioli locali sono protagonisti della mostra mercato e delle proposte gastronomiche di numerosi stand. Oltre alla cucina ci sono spazi dedicati all’artigianato, musica, spettacoli di vario genere e folklore. INFORMAZIONI: www.prolocolamon.it.



KREATIV - Bolzano - Chi ama lavorare con le proprie mani trova proposte, idee e materiali in questa bella fiera dedicata agli hobby creativi: da venerdì 13 a domenica 16 settembre presso il polo fieristico di Bolzano si possono apprendere nuove tecniche, scoprire materiali e ammirare i lavori dei migliori artigiani. Kreativ è il salone dedicato agli appassionati di manualità creativa, decorazione e fai da te: è l'occasione giusta per lasciarsi ispirare, confrontarsi e imparare come creare meravigliose produzioni artigianali. Ci sono aree dedicate ai lavori con tessuti e cucito, maglia, decoupage, decorazione della ceramica e del sapone, lavorazione del legno e della carta. Ci sono spazi dedicati a disegno e pittura, decorazioni per casa e giardino, bigiotteria e lavorazione del vetro, alla cucina creativa e al cake design. INFORMAZIONI - www.fierabolzano.it.



FESTA DEL PESCE - Caorle (Venezia) – Il sapore di mare va in scena per due weekend, da venerdì 14 a domenica 23 settembre nella tradizionale "Festa del Pesce" che trasforma l’arenile della spiaggia di Levante, adiacente al Santuario della Madonnina dell'Angelo, in un vero ristorante a cielo aperto. Protagonista il pesce locale, fritto o cotto alla griglia. Il sabato sera e la domenica anche a pranzo, il pesce appena pescato viene cucinato dai pescatori stessi in riva al mare. Ci sono anche giochi, intrattenimenti, spettacoli musicali e la gara gastronomica "Sardee in grea" (sardine alla griglia), che, nella serata di venerdì 14 settembre, fa scendere in lizza chef amatoriali e professionisti. Il Villaggio "Gusta Caorle" propone prodotti tipici e vino locale, birra artigianale, formaggio e miele di barena, caratteristico delle aree lagunari. INFORMAZIONI - www.caorle.eu.



SAGRA DELLA PATATA DI MARTINENGO - Martinengo (Bergamo) – Grande festa domenica 16 settembre in onore della patata locale e delle preparazioni ad essa collegate, come gnocchi, tortini, sformati, creme brulé e scapolline, per festeggiare la bontà di questo prodotto della terra. I ristoranti propongono preparazioni e menù a tema, mentre in piazza sotto i portici ci sono l'esposizione di prodotti agricoli, attrezzi del mondo contadino e laboratori per la produzione del formaggio. INFORMAZIONI: www.martinengo.org.



SAGRA NAZIONALE DEL GORGONZOLA - Gorgonzola (Milano) – Il saporito formaggio “con la muffa”, dal tipico colore bianco-verde e dal profumo inconfondibile sabato 15 e domenica 16 settembre anima le vie e le piazze della cittadina del milanese da cui prende nome. Ristoranti, gastronomie, panifici e gelaterie propongono il formaggio da solo o in compagnia di diverse specialità salate e perfino dolci. Negli stand gastronomici i volontari della Proloco preparano e servono squisitezze di ogni tipo. Per partecipare all’evento occorre munirsi del GorgoPass, INFORMAZIONI: prolocogorgonzola.it.



FESTA DELL’UVA - Castellarano (Reggio Emilia) – Un piccolo borgo sulle colline emiliane, un centro storico antico e suggestivo con uno splendido Castello e una Rocchetta, musica, balli e soprattutto tanti grappoli d’uva: sono questi gli ingredienti della festa di inizio autunno che si svolge da mercoledì 12 settembre a domenica 16 settembre. Ci sono il mercatino medievale, lo spazio giochi e il mercatino dei bambini, il mercato ambulante e degli hobbisti e tanti prodotti dell’enogastronomia locale. Ingresso gratuito. INFORMAZIONI www.proloco-castellarano.org.



SAGRA DEL TORTELLINO - Reno Centese (Ferrara) – Appuntamento da giovedì 13 settembre a domenica 30 settembre con tanti buoni sapori legato ai tortellini, la tipica prelibatezza emiliana capace di cambiare pelle a seconda del condimento e del ripieno a cui è abbinata. Al ragù di petto d'anatra, alla boscaiola, ai semi di papavero o con speck e fontina, i tortellini hanno sempre il sapore genuino del prodotto fatto in casa. Gli stand gastronomici ne propongono tante ricette diverse, anche da accompagnare a salumi, costolette e arrosticini. Per prenotare: info@lasagradeltortellino.it. INFORMAZIONI www.lasagradeltortellino.it



PREMIO INTERNAZIONALE DELLA FISARMONICA – Castelfidardo (Ancona) – Dal domenica 9 a domenica 16 settembre, la cittadina marchigiana ospita un vero e proprio Grand Tour delle Marche nella capitale mondiale dello strumento che “da solo fa un’orchestra”. Una settimana di musica e performance per tutti i gusti, con la musica di tanti artisti di tutto il mondo, tra i quali spicca il nome di Sergio Caputo. Un vero Festival diffuso nel tempo e nello spazio, tutto da vivere ed assaporare. INFO: www.pifcastelfidardo.it.



SAGRA DEL FUNGO PORCINO- Oriolo Romano (Viterbo) – Due weekend, dal 14 al 16 e dal 21 al 23 settembre, sono il momento ideale per godersi i prelibati funghi locali in tutta la delizia dei sapori dei profumi del bosco. In zuppa, in crema o ad accompagnare le bruschette, le fettuccine e le carni, i funghi porcini vengono serviti davvero in tutte le salse, perfino (dal 21 al 23 settembre) con accostamenti gluten free. Ci sono anche il mercatino gastronomico, spettacoli musicali, conferenze a tema e mostre d’arte. INFO: www.sagraoriolo.it.