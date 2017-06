Toscana: Pienza incontra la letteratura

Giunto alla quinta edizione e come sempre promosso ed organizzato da Fondazione Caffeina e Comune di Pienza, l’Emporio letterario attira nella città Patrimonio dell’Umanità giornalisti, critici letterari, editori e operatori culturali che, nell’ultimo fine settimana di maggio fanno il punto della situazione rispetto al mondo editoriale in tutte le sue declinazioni. Il Festival, tra tavole rotonde, dibattiti, lectiones magistrales, letture in pubblico e presentazioni di libri, propone circa sei eventi al giorno: a fare da cornice nelle vie del borgo, sono in programma performances musicali, un mercatino dei libri e la tradizionale sezione per bambini “L’Emporio dei Piccoli”.



Il direttore artistico Giorgio Nisini dichiara: “Abbiamo pensato l’Emporio Letterario di Pienza non come una semplice rassegna di libri, ma come un momento di riflessione e dibattito attorno alla letteratura e al suo mondo. Per questa ragione le presentazioni saranno alternate da lectiones magistrales, reading, tavole rotonde e gli ospiti non saranno solamente scrittori, ma anche editori, critici, giornalisti culturali, cantautori e attori. Il Festival, che rientra tra le manifestazioni ufficiali del Maggio dei libri, sarà quindi una tre giorni di alta letteratura nell’incredibile atmosfera di Pienza e della Val d’Orcia, con lo spirito irrinunciabilmente pop di Caffeina”.



Tra i principali ospiti di questa edizione dell’Emporio Letterario di Pienza ricordiamo Alberto Asor Rosa, Sandro Campani, Arnaldo Colasanti, Leonardo Colombati, Mario Desiati, Ilaria Li Vigni, Valerio Magrelli, Federica Manzon, Valeria Parrella, Lodovica Piovano, Alberto Schiavone, Roberto Vecchioni.



Tra i vicoli della cittadina c’è spazio anche per la musica. Venerdì 26 maggio è la volta della musica nomade nel Mediterraneo con il gruppo Mysticanza Duo; sabato 27 si fa tappa nelle terre spagnole con la chitarra flamenco di Cristiano Ugolini e domenica 28 si chiude con il Duo Niglos e le loro contaminazioni tra una sponda e l’altra dell’Oceano, tra modernità e tradizione.



I bambini possono divertirsi tutti i pomeriggi presso il Giardino del complesso San Carlo Borromeo con animazioni, giocoleria, laboratori di disegno per ricostruire il magico mondo del teatro. Possono ascoltare fiabe classiche e contemporanee accompagnate da brevi intervalli musicali.



Durante il Festival viene attivato un corso di scrittura creativa organizzato da Molly Bloom, la più importante scuola di narrazione presente oggi in Italia, i cui fondatori e docenti sono cinque scrittori del calibro di Emanuele Trevi, Leonardo Colombati e dei Premi Strega Paolo Giordano (La solitudine dei numeri primi), Alessandro Piperno (Inseparabili) e Sandro Veronesi (Caos Calmo). Il corso si tiene nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio dalle ore 09:00 alle ore 17:00 con i due docenti Leonardo Colombati ed Emanuele Trevi. Per iscrizioni: info@caffeinacultura.it



Durante tutto il periodo del Festival, presso il Conservatorio S. Carlo Borromeo, è aperta al pubblico la mostra “Il buon secolo della pittura senese. Dalla maniera moderna al lume Caravaggesco”. Insieme ad altri comuni-gioiello del Senese (Montepulciano e S. Quirico d’Orcia), Pienza ospita una sezione della grande rassegna dedicata a tre importanti artisti senesi e al loro ambiente. La presenza, nella chiesa di S. Carlo Borromeo a Pienza, di una splendida pala di Francesco Rustici permette di costruire attorno a quest’opera una interessante esposizione riguardante l’attività del Rustichino, di cui sono presenti diversi capolavori.



Il programma della manifestazione è online sul sito: www.caffeinacultura.eu