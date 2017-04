Torino: a Pasqua si balla il tango

La manifestazione è ideata dai direttori artistici e produttori Marcela Guevara e Stefano Giudice, che mettono a disposizione di tutti il loro amore per questa cultura in un appuntamento di successo internazionale. International Tango Torino Festival mette in primo piano la ricerca della qualità della proposta artistica e didattica insieme al rigore organizzativo e all’attenzione e cura dell’ospite. Tutto il programma del festival ruota intorno a un ricco programma di stage e seminari di studio con la partecipazione dei migliori ballerini e musicalizadores della scena mondiale, a cui si accompagnano feste, milonghe, spettacoli teatrali che fanno da splendido corollario al programma principale.



Apre le danze di quest’edizione (in senso letterale) lo spettacolo “La Cumparsita” : giovedì 13 aprile alle ore 21 il Teatro Nuovo ospita infatti le straordinarie coppie di artisti protagonisti del festival in coreografie di assolo e di gruppo per introdurre lo spettatore nel meraviglioso mondo del tango di Buenos Aires. Non manca un momento celebrativo della più grande compagnia di tango argentino della storia contemporanea, la compagnia TANGO X 2, interpretati dagli artisti ospiti del festival che ne vestono anche gli abiti originali. Lo spettacolo è l’occasione per vedere tutte le coppie di artisti presenti al festival: Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, Sebastian Arce y Mariana Montes, Esteban Moreno y Claudia Codega, Sebastian Achaval y Roxana Suarez, Neri Piliu y Yanina Quinones, Facundo Pinero y Vanessa Villalba e Marcela Guevara y Stefano Giudice. Subito dopo lo spettacolo, trasferendosi a breve distanza (Club Almagro di Via Perugia 20 a Torino) prende il via la Milonga di Apertura, in cui ci si può trasformare in ballerini (dalle ore 22.30).



Il festival conferma anche in questa edizione la sua ispirazione didattica: a guidare gli allievi insieme ai padroni di casa Marcela e Stefano, ci sono tutte le coppie di ballerini ospiti, ciascuno con la propria specificità, per approfondire sotto la loro guida la tecnica e l’armonia nella coppia, i fondamenti musicali del ritmo e melodia, il giro con enrosques y contragiri. Non mancano neppure le classi per i principianti, con lezioni gratuite tutti i giorni dalle 20 alle 21, per imparare i primi passi e farsi contagiare dalla “pasion tanguera”.



Tra i seminari, segnaliamo le lezioni in cui Las Divinas del Tango, Mariana Montes, Roxana Suarez, Claudia Codega, Yanina Quinones e Vanessa Villalba, tra le più importanti ballerine al mondo, insegnano alle sole signore la tecnica del movimento, della postura, la qualità degli abbellimenti e la femminilità, segreti e gesti che non possono mancare nelle ballerine del tango.



Il programma completo delle lezioni, delle masterclass e degli spettacoli è online sul sito www.marcelaystefano.com.