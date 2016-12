Torino: a Pasqua si balla il tango

10:38 - La città della Mole Antonelliana ripropone un appuntamento ormai “classico”, giunto quest’anno alla quindicesima edizione: il Tango Torino Festival. Fino a lunedì 6 aprile lo spirito della più sensuale delle danze anima ogni angolo della città, con le coppie più celebri del panorama internazionale. Tra le novità di questa edizione ci sono i temi che caratterizzano i diversi spettacoli: dalla milonga fiorita che colora la notte di venerdì, alla serata di gala immersa in un’atmosfera anni 20, in un turbine di colori, suoni e danze.

Organizzato, da Stefano Giudice e Marcela Guevara, il Tango Torino Festival invita a giornate di appuntamenti imperdibili e di grande spettacolo. Milonghe aperte al pubblico, maestri internazionali, una grande orchestra e i migliori musicalizador della città per le milonghe notturne. Ritornano anche le apprezzatissime masterclass per approfondire tutti gli aspetti di una delle tradizioni coreutiche più apprezzate al mondo. A guidare gli allievi ci sono, oltre ai padroni di casa Guevara e Giudice, anche tutte le coppie di ballerini ospiti.



Gli appassionati possono dunque imparare i passi accompagnati dai migliori ballerini del mondo, in una esperienza davvero coinvolgente. Il successo dell’edizione dello scorso anno, con più di 400 iscritti provenienti da ogni parte del mondo, hanno convinto gli organizzatori a riproporre una formula consolidata e apprezzata.



Le lezioni di tango sono a tutti i livelli: per chi vuole imparare a muovere i primi passi e per chi invece vuole migliorarsi e affrontare movenze sempre più complesse. Info e programma completo: www.tangotorinofestival.com/