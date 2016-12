Ti piace green? In Alto Adige i tuoi mercatini di Natale

Ecosostenibilità in Alto Adige va quindi a braccetto con la qualità. Ecco qualche chicca gastronomica: a Brunico lo stand “Großmutters Küche” (la cucina della nonna) propone i famosi “Strauben” (filaccetti fritti con marmellata di mirtilli rossi), mentre lo stand “Schafstandl” prepara salsicce fatte in casa con crauti. Le famose patate della Val Pusteria cotte al forno si gustano presso lo stand “Ofenkartoffel” di Helmut Fuchs. E ancora la zuppa d'orzo, “Gerstesuppe”, con “Tirtlan” (frittelle ripiene) è la specialità della “Heidis Almhütte” (la baita di Heidi). La minestra servita in un cestino di pane si trova allo stand “Maggie”.



Bolzano "stregata" - È l'angolo delle streghe, la “Hexenküche”, invece, da scovare a Bolzano, dove viene offerto il piatto fisso del giorno “Lagreinetti”, la pasta a base di Lagrein. Ma il Mercatino di Natale nel capoluogo dell'Alto Adige è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Nelle piazze e sulle strade si respira un'atmosfera di sincero calore, si sente il valore più vero e profondo del Natale.



La panificazione è un'arte a Merano - Speck e pane la fanno da padroni a Merano. L'arte della panificazione si esprime nell'accogliente casetta di Mein Beck dove si possono seguire le diverse fasi di preparazione del pane, fino alla più gradita, quella dell'assaggio! Grazie al particolare allestimento dell'azienda Siebenförcher all'interno del Mercatino, il visitatore potrà compiere un viaggio alla scoperta dello Speck, questo gustoso prodotto tipicamente altoatesino, della sua storia e della sua produzione.



Vipiteno, atmosfere medievali - A Vipiteno la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori culturali del Medioevo, nonché di una lunga tradizione mineraria testimoniata da una speciale mostra. L'imponente Torre delle Dodici, nella piazza principale, fa da sfondo al Mercatino che riscalda e illumina la città.



La luce protagonista a Bressanone - E, poiché il 2015 è l'anno internazionale Unesco della Luce il mercatino di Bressanone ha allestito per l'occasione uno spettacolo di luci, colori e musica. “Il sogno di Soliman”, l'elefante di Bressanone (realmente esistito) intraprende un fantastico viaggio nel magico mondo dei sogni. All'interno del cortile del Palazzo Vescovile (Hofburg) saranno proiettate immagini in movimento e proiezioni animate che daranno vita alle meravigliose facciate barocche del palazzo.



Novità tutte da bere - Una Delle novità di quest'anno si chiama Golden & Rubin, e si ispirano ai colori tipici del Natale altoatesino, il rosso e l'oro. "Golden” oltre a succo di mela, mela cotogna e anice contiene sidro di mela (leggermente alcolico) mentre "Rubin" è analcolico ed è composto da bacche di sambuco, succo di mela, mela cotogna e anice. Le due bevande si possono gustare in almeno uno degli stand gastronomici dei cinque Mercatini.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info/eventi e www.suedtirol.info/mercatini