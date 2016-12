Terme Emilia Romagna: al via la Notte celeste

Le località termali lungo la via Emilia, da Salsomaggiore (Pr) a Riccione (Rn) saranno addobbate e “vestite” sui toni del celeste e dei colori dell’acqua. Piazze, borghi, parchi si trasformeranno in palcoscenici sotto le stelle, ospiteranno musica, dj set, spettacoli, cene a lume di candela e un cartellone di oltre 100 eventi straordinari e di festeggiamenti tutti insieme perché le Terme sono per tutti.



Kissing corner e fatine Winx - La Notte Celeste 2016, che nella scorsa edizione ha registrato un’affluenza di quasi 50.000 partecipanti, sarà una festa e un’esperienza da vivere “insieme” - come recita lo slogan di questa edizione - con la famiglia o gli amici. I bambini potranno sognare con la magia delle fatine del Winx Club. I più giovani avranno l’occasione di ballare con dj set di fama sullo sfondo di un “video-mapping”, uno spettacolo di luci a tema. Fra le novità di quest’anno c’è la presenza di vari kissing corner al chiaro di luna, cioè mini set fotografici dove coppie di tutte le età, ma anche amici e bambini potranno mettersi in posa, baciarsi e infine ricevere la foto ricordo di una serata speciale.



Un evento unico in Italia - La Notte Celeste, appuntamento ormai consolidato nella programmazione turistica del territorio, è un evento unico in Italia, una lunga serata dedicata al benessere termale e che si svolgerà in contemporanea in tutta l’Emilia Romagna allo scopo di far scoprire agli ospiti italiani e stranieri i centri di eccellenza lungo la via Emilia e la grande organizzazione termale del territorio. E allo scoccare della mezzanotte di sabato 11 giugno da tutti i centri termali dell’Emilia Romagna verranno lanciati in cielo migliaia di palloncini luminosi celesti e bianchi, coronando una notte piena di magia e suggestioni. Gli operatori turistici delle località termali hanno già pronte diverse offerte di vacanza per un intero weekend all’insegna di benessere termale e relax.



Maggiori informazioni: www.lanotteceleste.it



