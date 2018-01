Teatro alla Scala: il museo apre ai piccoli

Il Museo Teatrale alla Scala apre le sue porte ai piccoli con una serie di iniziative all’insegna del gioco, dell’arte e della magia per scoprire in modo gioioso i segreti di un mondo affascinante e misterioso come quello del teatro . L’esperienza è pensata per bambini di età compresa tra i cinque e i dieci anni accompagnati dalla loro famiglia e si articola in laboratori interattivi che esplorano il mondo della musica, recitazione, trucco, arte, voce e danza, per divertirsi e sperimentare insieme . Oltre ai due laboratori già avviati “Buongiorno museo!” e “Museo mia Musa!”, sta per partire una terza proposta, intitolata “Brilla Museo!” .

Buongiorno Museo! – E’un laboratorio interattivo per famiglie in cui si esplora il vasto mare del teatro e della musica. Dopo la visita guidata al Museo e al Teatro, il laboratorio prosegue nel ridotto dei palchi “Arturo Toscanini”, nel quale viene costruito un vero e proprio mare d’acqua teatrale, nel quale i bambini possono navigare alla scoperta delle opere liriche più famose e persino interpretarle. Il laboratorio si rivolge ai bambini tra i 6 e i 10 anni, si svolge la domenica dalle 10.30 alle 12.00 (28 gennaio, 11 e 18 febbraio, 4 marzo in lingua inglese, 25 marzo, 8 e 29 aprile, 13 maggio in lingua inglese e 20 maggio). I posti disponibili sono 24 per i bambini e 12 per gli accompagnatori adulti. Il costo è di 30 € (un adulto e due bambini).



Museo mia Musa! - Una serie d’incontri in cui scoprire il magico mondo del teatro. Dalla recitazione alla voce, dal trucco alla danza e ai costumi: un viaggio affascinante in compagnia di artisti ed esperti. I prossimi incontri per il ciclo invernale sono in calendario il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni 27 gennaio, 3 e 10 febbraio. E’ previsto un secondo ciclo di quattro incontri nei sabati 28 aprile, 12, 19 e 26 maggio. Il costo è di 60 € per ogni ciclo di quattro sabati. I posti sono 25.



Brilla Museo! – Qui i bambini (a partire dai cinque anni) sono invitati a scoprire alcuni segreti del Teatro e stupirsi davanti alla magia della luce. Poi, tutti insieme, ci si lascia avvolgere dalle emozioni suscitate dalla musica, giocando e scivolando sulla magia delle note. Appuntamenti domenica 4 febbraio e domenica 15 aprile (dalle 10.30 alle 12.00) e sabato 3 marzo (dalle 15.30 alle 17.00). Il costo e di 30 € (un adulto e due bambini). Il laboratorio può ospitare un massimo di 12 adulti e 24 bambini.



I laboratori sono curati da Augusta Gori, con la collaborazione dell’associazione Ventizero8.



Per informazioni e iscrizioni:

Museo Teatrale alla Scala

Largo Ghiringhelli 1, Piazza Scala - 20121 Milano

museoscala.org

ventizero8@gmail.com