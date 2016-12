Taste: Firenze all’insegna del gusto

Il salone cresce nei numeri e negli spazi espositivi, con tanti progetti e novità che lo trasformano in un punto di riferimento sempre più internazionale. Nell'edizione numero 11 di Pitti Taste il visitatore si trova a percorrere un vero e proprio viaggio attraverso cibi, vini, oggetti e idee, alla scoperta delle modalità in cui oggi si esprime e si sperimenta il gusto. Il nuovo layout della kermesse, curato da Alessandro Moradei, ricorda una specie di Albero della Cuccagna moderno, che porta il visitatore a immergersi in un viaggio coinvolgente e sorprendente. Il percorso anima gli spazi della Stazione Leopolda, l'Alcatraz e la nuova location del Teatro dell'Opera, nel cui piazzale e nel foyer vengono ospitati per la prima volta gli eventi di Taste. Al termine del percorso ci si incontra nello spazio offerto dal Taste Shop, in cui acquistare i prodotti in esposizione.



TASTE TOUR – E' il percorso di degustazione dei prodotti presentati dalle aziende partecipanti, per conoscere e approfondire le ricchezze gastronomiche del nostro Paese: Tante le cose buone da scoprire: dalle paste lavorate a mano dei più importanti pastifici italiani, alle migliori birre artigianali fino alle novità più curiose come la bresaola d'oca, le chips al tartufo, la composta al Bellini e i biscotti cioccolato e peperoncino.



TASTE TOOLS – E' l'area dedicata agli oggetti di food & kitchen design, gli strumenti pronti a dare una mano agli chef, ma anche a chi semplicemente ama stare tra i fornelli: capi di abbigliamento, attrezzature tecniche e professionali per la cucina.



TASTE SHOP - In questo negozio di cibi esclusivi si possono acquistare i prodotti esposti e degustati durante il percorso. Con oltre 1.850 prodotti e un totale di quasi 40.000 pezzi in catalogo per oltre 22.000 pezzi venduti alla scorsa edizione.



TASTE RING & TASTE EVENTS - L'arena culturale e di gusto orchestrata dal gastronauta Davide Paolini. All'interno del nuovo spazio dell'Opera di Firenze, i protagonisti del mondo del cibo si confrontano sui temi più caldi legati alla tavola contemporanea, interpretando l'attualità e anticipando le tendenze future in un ricco programma di eventi – mostre, presentazioni di libri, gare di cucina - organizzati da Pitti Immagine e dagli espositori.



FUORIDITASTE - Il gusto accende la città, alla scoperta dei prodotti di Taste. Oltre agli eventi alla Leopolda, c'è un ricco calendario di appuntamenti di gusto che coinvolge tutta Firenze nei suoi luoghi più celebri. In programma oltre 150 eventi tra cene, degustazioni a tema, installazioni, spettacoli e performance creative, dibattiti e tanti nuovi modi conviviali di interpretare il food e il gusto. Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione www.pittimmagine.com/corporate/fairs/taste/calendario.html



TASTE

Orari per il pubblico: sabato 12 e domenica 13 marzo dalle 14.30 alle 19.30 e lunedì dalle 9.30 alle 16.30.

Biglietto di Ingresso: 20 €

Tutte le info: www.pittimmagine.com.