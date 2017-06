Tanti appuntamenti di buon gusto

FESTA DELLA FRAGOLA - Martello - Val Venosta (Alto Adige) Il primo fine settimana d’estate è dedicato per tradizione alle fragole, prodotto tipico d questa zona. Sabato 24 e domenica 25 giugno i deliziosi frutti rossi offrono il meglio di sé. La festa si apre con il taglio della torta gigante entrata anche nel Guiness dei primati per le sue dimensioni, e con l’elezione della Regina delle Fragole. Oltre ai frutti rossi si possono assaporare tanti prodotti tipici della cucina alto-atesina, proposti negli stand gastronomici. www.festadellefragole.it. .



ERBE, FIORI E SAPORI - Val di Fiemme (Trento) - Escursioni naturalistiche, incontri con esperti, laboratori a tema e appuntamenti enogastronomici: sono i momenti di incontro che animano la Val di Fiemme per l’intera settimana, da venerdì 23 a venerdì 30 giugno. Nel periodo della fioritura di anemoni, orchidee spontanee, genziane, ranuncoli di Seguieri, rododendri e tante altre piante, la sagra offre una bella opportunità per ammirare la bellezza della natura. Botanici ed esperti forestali propongono escursioni naturalistiche nei boschi per favorire la conoscenza dei fiori e delle erbe spontanee di montagna. E chi avesse appetito, può rifocillarsi con la rassegna gastronomica "Per fare tutto ci vuole un fiore": i ristoranti della Strada dei Formaggi delle Dolomiti propongono ricette a base di erbe e fiori spontanei abbinati ai prodotti del territorio. www.visitfiemme.it .



NON SOLO ERBE - Sale San Giovanni (Cuneo) – Erbe protagoniste anche in Piemonte con un weekend di gusto e scoperta tra le campagne cuneesi nel periodo di massima fioritura delle piante officinali come camomilla, finocchio selvatico, lavanda, achillea, coriandolo e salvia. Da venerdì 23 a domenica 25 giugno la sagra è l’occasione per conoscere le coltivazioni di piante aromatiche e officinali del territorio, molte delle quali sono dotate di certificazione biologica e biodinamica. Sabato (dallo ore 10.00 alle ore 24.00) e domenica (dalle ore 09.00 alle ore 19.00) c’è il mercatino di erbe, prodotti erboristici, agricoli e loro derivati. Domenica alle ore 9.00 si svolge il "Vespa Giro - 7 Vie del Belbo", un viaggio di 50 km lungo le strade che fiancheggiano le zone di coltivazione. www.comune.salesangiovanni.cn.it .



CANELLI CITTÀ DEL VINO - Canelli (Asti) – Gusto e tradizioni da venerdì 23 a domenica 25 giugno nella capitale del Moscato con tre giorni di festa, degustazioni vinicole e local food. La festa è anche l'occasione per una visita guidata alle Cattedrali sotterranee, o per assistere alla ricostruzione storica del famoso "Assedio di CanellI” che riporta i visitatori all’atmosfera del 1613, con duelli tra armigeri, eventi in piazza, musica e tradizioni popolari. www.canellicittadelvino.it .



FESTA DEL TORO ALLO SPIEDO - San Tomio di Malo (Vicenza) – Un fine settimana davvero "caliente" nel vicentino, con quindici ore di cottura per cuocere allo spiedo oltre di 400 chili di carne prelibata. Da venerdì 23 a domenica 25 giugno ci si rimpinza di carne di toro cucinata con una ricetta segreta alle erbe, che la rende morbida e gustosa. Buona musica e lunghi balli animano le serate e accompagnano la cottura dello spiedo che continuerà a girare sul calore delle braci ardenti l’intera nottata di sabato fino a mezzogiorno di domenica. www.prosantomio.it .

SAGRA DI BIGUL AL TORC - Canaro (Rovigo) - Pasta e sapori fatti in casa per dieci giorni di prodotti locali, musica e comicità da venerdì 23 giugno a lunedì 3 luglio . Bigul al Torc significa bigoli al torchio, piatto tipico della zona a base di pasta fatta in casa abbinata a vari condimenti. Nei 10 giorni della festa si gustano i prodotti locali e gli antichi sapori presso gli stand gastronomici, con un menù a tema diverso per ogni serata. Spettacoli di musica, concorsi, mostre, serate danzanti, giochi. www.prolococanaro.it/



STREET FUD FESTIVAL DERVIO – Dervio (Lecco) – Le strade della città si affollano, da venerdì 23 a domenica 25 giugno di colorati trucks pronti a servire i più deliziosi cibi di strada di tutta Italia, preparati nel rispetto di antiche tradizioni, con ingredienti selezionati e di alta qualità. Ci sono anche storia, natura, spettacoli e live music. www.facebook.com/events/417212391983273



FESTA ARTUSIANA - Forlimpopoli (Forlì) – La cittadina forlivese che ha dato i natali Pellegrino Artusi, il famoso gastronomo padre della cucina italiana, si anima di sapori, profumi e suoni in nove giorni di festa tra gastronomia, cultura e intrattenimento. Da sabato 24 giugno a domenica 2 luglio. Ci sono tanti buoni sapori e riflessioni culturali e sociali della tavola, spettacoli, concerti, incontri e mostre. Le oltre 700 ricette artusiane di ieri e di oggi sono protagoniste di esposizioni inedite e di circa 150 appuntamenti fra laboratori e incontri. Sono coinvolti oltre 60 ristoranti allestiti appositamente, che si aggiungono a quelli normalmente esistenti. www.festartusiana.it



SAGRA DELLA ZUPPA - Fauglia (Pisa) - Ottima cucina tradizionale e divertimento nel goloso evento che si svolge nel borgo medievale sulle colline pisane. Da giovedì 22 a domenica 25 giugno ci sono le bancarelle di artigianato, gonfiabili, pony e piccoli animali, spettacoli musicali e naturalmente stand gastronomici, per rendere onore a uno dei piatti tradizionali della cucina toscana: la zuppa, che qui viene ancora preparata secondo una antica ricetta, con verdure fresche, pane toscano, olio extra-vergine di oliva, spezie, polpa di pomodoro. Domenica sera alle ore 23. 00, gran finale con una bella tombolata. www.madonnadelsoccorsofauglia.it



SAGRA DELLE TROFIE CON RADICCHIO E PORCINI - Montoro (Avellino) - Sapori e storia d’Irpinia in primo piano a Montoro, un piccolo centro medievale in provincia di Avellino, da venerdì 22 a domenica 25 giugno. Nel corso della sagra si assaggiano le specialità enogastronomiche del territorio, tra bancarelle di artigiani, mostre con foto d'epoca, attrezzi in miniatura e tante cose buone. Scopo della manifestazione è raccontare la civiltà contadina e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio. Oltre alle trofie con radicchio e porcini si possono degustare gnocchi alla borgense, crespelle, risotto, frittelle e scaloppine dolci, oltre agli otttimi vini irpini. Musica, divertimento e parco giochi per i più piccoli. www.associazioneilcastello.com .



FESTIVAL DEL PESCE AZZURRO - Marzamemi (Siracusa) – Un weekend all'insegna della tradizioni marinare, sabato 24 e domenica 25 giugno, in questo borgo siciliano in cui la pesca e le attività a essa connesse fanno parte della cultura e della tradizione locale. Alici, sarde, tonni e ricciole appena pescati vengono cucinati per regalare ai visitatori un weekend dal sapore di mare, accompagnato da musica, arte, cultura e un concorso culinario aperto a tutti i professionisti del settore. www.facebook.com/prolocomarzamemi