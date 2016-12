21 marzo 2015 Swing on Snow 2015: i suoni del mondo sulla neve Sulle piste da sci dell’area vacanze Alpe di Siusi, a Castelrotto, 13 band si esibiscono a ritmo di jazz, pop, tango ed altro ancora Tweet google 0 Invia ad un amico

09:59 - L’area vacanze Alpe di Siusi, a Castelrotto, ospita da sabato 21 a domenica 29 marzo la magia dirompente di Swing on Snow, la manifestazione dedicata a tutti gli amanti della montagna e della musica. Nei giorni dell’evento i visitatori possono godere della brezza d’alta quota e sciare sulla colonna sonora dei ritmi popolari, improvvisazioni jazz e scivolose melodie swing offerte dalle tredici band che si esibiscono dal vivo in varie locations dell’altipiano d’Europa. Il festival quest’anno diventa inoltre un “going GreenEvent”, cioè un evento la cui organizzazione e programmazione viene realizzata seguendo criteri sostenibili con particolare attenzione all’efficienza delle risorse e alla gestione dei rifiuti.

L’inaugurazione del festival ha luogo a Bolzano domenica 21 marzo alle 19.00, precisamente nella Casa della Cultura Waltherhauils. Da domenica 22 marzo fino al termine della manifestazione, invece, le performance musicali si spostano sulle piste da sci dell’Alpe di Siusi a partire dalle ore 10.00 fino a mezzogiorno. Ad ora di pranzo gli artisti si esibiscono nei vari ristoranti, hotels e rifugi alpini per allietare gli ospiti tra i profumi di piatti tipici e per animare le serate nei locali di Castelrotto, Siusi, Fiè allo Sciliar, Castel Prösels e Tires al Catinaccio.



Tra le band in piasta in queste giornate ricordiamo i “Federspiel”, gruppo austriaco il cui repertorio spazia dalla festa messicana alle melanconie dello Jodel, con musicalità ungheresi ed ironia. Si possono ascoltare poi i “Jazzbanditen”, i banditi del jazz, che offrono nuove interpretazioni di musiche da film; i “Bifunk”, che si esprimono in un insieme di sonorità folk-metropolitane, con pezzi di ispirazione blues; i “Ramsch&Rosen” un duo che spazia da vecchie canzoni popolari a nuove composizioni originali. Musica tradizionale e contaminazioni moderne sono alla base delle melodie fatte di voci, violini e armoniche degli “Alma”, si prosegue con il giovane quartetto dei “Großmütterchen Hatz Salon Orkestar” quello degli “Herbert Pixner Project”, che utilizzano gli strumenti tipici della musica alpina per dar vita a nuovi suoni e a diversi scenari sonori; gli “Sigrid Moldestad”, violinista e cantante; trio folk dei “The Golden Fields”; i “TriOlé”, i “Nolunta’s” e i “Wally und die sieben Geier“ con una coinvolgente performance di jazz, pop, blues e ritmi popolari.



Nelle giornate del festival i visitatori possono godere di una serie di agevolazioni e di pacchetti turistici dell’area vacanze Alpe di Siusi, valida dal 14 marzo al 12 aprile, con sconti interessani; tra questi ricordiamo: la possibilità di soggiornare per sette notti al prezzo di sei, skipass scontati e promozioni sulla scuola sci e sul noleggio delle attrezzature. Tutte le informazioni e le promozioni sono consultabili sul sito: www.alpedisiusi.info



