Sutrio a Natale si trasforma in presepe

Ci sono luoghi che già di per sé assomigliano a un presepe e che nel periodo di Natale si trasformano in uno scenario magico: uno di questi è Sutrio, in Carnia: situato ai piedi del monte Zoncolan, in Friuli Venezia Giulia, il borgo degli artigiani del legno si anima dello spirito più autentico delle Feste con la manifestazione “Borghi e presepi”, in calendario dal 23 dicembre al 7 gennaio. Incantevoli e pregiate scene della Natività sono allestite nei cortili delle case più antiche e lungo le strade del centro grazie al lavoro degli artigiani del legno, in una sorta di percorso sacro tra le vie del paese, addobbate per l’occasione con grandi alberi di Natale in legno da riciclo, realizzati anch’essi dagli artigiani del paese.