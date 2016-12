SuperCat Show 2015: un Halloween bestiale

L'appuntamento gattesco, un evento unico e rivolto a tutta la famiglia, è la manifestazione dedicata al mondo felino più importante in Italia e una dellei più conosciute al mondo. La due-giorni porta come sempre la firma dell'Associazione Nazionale Felina Italiana, che da oltre 50 anni opera sul territorio italiano ed è socio fondatore della Federazione Felina Internazionale. Saranno due giornate ricche di gare di bellezza, tra gatti di razza e mici di casa, incontri con veterinari, etologi ed esperti del settore, mostre d'arte, giochi, seminari e tante adozioni del cuore.



Imperdibili le sfilate di bellezza e vanità con l'insolito gatto Snowshoe, così chiamato perché i suoi piedini sono sempre bianchi, come la neve. Tutte da ammirare, poi, le sfilate di bellezza e vanità con Persiani, Turco Van, Esotici, Certosini, Maine Coon, Blu di Russia, Siamesi. Ma anche Sphynx, British, Balinesi, Somali, Orientali, Sacri di Birmania, Ragdoll, Devon Rex. Ognuno mostra il meglio di sé davanti a dieci tra i più importanti giudici internazionali fatti venire dall'Anfi (Associazione Nazionale Felina Italiana) a Roma.



Se eleganza e bellezza impegnano dieci giudici internazionali per la nomina del “Trofeo Royal Canin SuperCat dell'anno”, simpatia e solidarietà sono determinanti per eleggere anche “Mister Gatto di Casa” tra tutti i felini con o senza pedigree. Mascotte della manifestazione, invece, sono Willy e Red, due gattini maschi così affettuosi e inseparabili che vivono ogni giorno in simbiosi l'uno con l'altro.



Tra i tanti eventi collaterali segnaliamo le Rassegne di "Siberiani" e "Kurilian Bobtail", le lezioni “multietniche” per grandi e piccini dal mondo animale, perché conoscere e capire le diverse razze è il primo passo per una felice convivenza. E ancora altri premi, come “Halloween” (il 31 ottobre) e “Gatto nero” contro le superstizioni, “All Together”, “Very Important Cat” e il “Premio Chilometrico” (all'allevatore che proviene da più lontano). Infine, per tutta la due-giorni i medici veterinari dell'ospedale "Amici degli Animali" di Latina sono a disposizione dei visitatori al Vet-Corner, area dedicata, specializzati anche su comportamento, ematologia, alimentazione, dermatologia e chirurgia.



Per maggiori informazioni, www.supercatshow.com