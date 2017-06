Streetgames: sport e spettacolo nel centri storici

StreetGames porta lo sport in città, poiché lo sport è uno strumento per rispondere a numerosi bisogni: benessere fisico e agonismo innanzi tutto, ma anche educazione e utilizzo del tempo libero. La passione sportiva diventa così momento di aggregazione e di amicizia, un’occasione sana e genuina che spinge a scendere nelle vie del centro per un momento di svago e di puro divertimento. Lo sport diventa così anche un modo per valorizzare i territori e i loro spazi, perché contribuisce al recupero dei luoghi pubblici, alla difesa dell’ambiente e alla vivibilità delle città come luoghi sicuri e coesi.



“#Urbanstyle, Passione Sportiva” è dunque un momento di partecipazione e aggregazione, in cui la passione per lo sport si fonde e si integra con l’architettura del paesaggio. Per il rispetto dell’ambiente tutti gli eventi si svolgono utilizzando luci a basso consumo energetico e rispettando rigorosamente le regole per la raccolta differenziata.



Le tappe di StreetGames edizione 2017:

16/18 giugno a Trecate

24 giugno – 2 luglio a Novara

7/9 luglio a Omegna

14/16 luglio a Torino

Il calendario degli eventi delle singole giornate è online sul sito http://streetgames.it/. Sempre sul sito è possibile iscriversi alle diverse iniziative e ai tornei in programma.