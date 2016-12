Stramilano 2016: la città va di corsa

La Stramilano è arrivata alla sua 45° edizione e prevede tre diversi eventi in una grande festa di palloncini e musica: Stramilano 10 Km, Stramilanina 5 Km e Stramilano Half Marathon. Madrina d'eccezione, Stefania Cattaneo di Radio Number One, partner della manifestazione. Il via alla gara è segnato, come vuole la tradizione, da due colpi di cannone del Reggimento di Artiglieria a cavallo “Voloire” e dalle trombe della Fanfara dei Bersaglieri.



I primi a prendere il via, alle 9 del mattino, sono i partecipanti della Stramilano, la corsa non competitiva lunga 10 chilometri articolati nelle vie del centro cittadino fino ad arrivare all'Arena Civica “Gianni Brera”. Con loro al via anche gli appassionati del nordic walking, la disciplina che abbina alla camminata tradizionale l'uso di appositi bastoncini.



Poco dopo, alle 9.30 parte invece la Stramilanina, di cui sono protagonisti i più piccoli. Per loro e per i loro accompagnatori è previsto un percorso di 5 chilometri. Tra loro, identificabili dai superocchiali bianchi, ci sono anche i bambini che aderiscono a “Nati per camminare”, l'iniziativa sul tema della mobilità sostenibile ideata da Genitori Antismog. I primi cinquecento di loro a tagliare il traguardo con indosso i superocchiali è prevista in premio una medaglia speciale in edizione limitata. Sia la Stramilano cche la Stramilanina modificano l'inizio del percorso, con appuntamento in piazza Duomo, ma con la linea di partenza all'altezza di Galleria Vittorio Emanuele.



Infine, alle ore 11.00 con partenza da piazza Castello, è la volta della Stramilano Half Marathon, con migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti in lizza a ritmo serrato sulla classica distanza di 21,097 Km. All'evento prende parte anche l'Esercito Italiano con un migliaio di atleti militari provenienti da tutta Italia.



Con la Half Marathon torna, dopo il successo della scorsa edizione, una grande iniziativa benefica: la gara a squadre, organizzata in collaborazione con AFRICA&SPORT, associazione impegnata a sostenere progetti di inclusione sociale e sportiva nel continente africano. La gara prevede una quota di 5 euro per partecipante, destinati al sostegno della scuola materna del villaggio di Kiambogo, in Kenia. Ogni squadra potrà essere composta da tre atleti e sono previste quattro categorie: 3 donne, 3 uomini, 2 donne e 1 uomo, 1 donna e 2 uomini.

L'arrivo è fissato per tutti all'Arena Civica, dove si svolge anche la cerimonia di premiazione.



Per saperne di più si possono consultare la pagina Facebook www.facebook.com/Stramilano e il sito www.stramilano.it con tutte le informazioni utili per iscriversi alle tre gare e consultare i suggerimenti di allenatori e medici per affrontare al meglio la corsa.