Sposidea: tutte le creazioni per dire sì

12:14 - A volte, rinunciare a un sogno costa più caro che realizzarlo, specie se si tratta di qualcosa che riguarda le nozze. Ecco allora l’edizione 2014 di Sposidea, in programma dal 2 al 5 ottobre a Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda (Milano), un appuntamento fatto e pensato per chi sta organizzando il giorno del proprio matrimonio, ma cercando di mettere d’accordo sogni e budget. Perché è possibile conservare la favola anche in tempi di crisi, magari in formato ridotto, con abiti low cost e spese più ponderate. Per aiutare gli sposi in questa delicata opera ecco oltre centotrenta maestri del made in Italy che espongono le loro creazioni e attendono gli innamorati, pronti a dire sì.

Insomma, l’effetto spending review non risparmia il business da matrimonio perché, conferma Federconsumatori: ”Le nozze oculate pesano nel budget familiare il 64% in meno rispetto a quelle tradizionali”. “I giovani sposi si sono armati di cesoie: sforbiciano gli optional un tempo ritenuti indispensabili, ma non smettono di fare progetti a lungo termine” spiegano gli espositori “Il matrimonio resta, magari lo si posticipa, dopo una convivenza o dopo il primo figlio. Sempre più spesso diventa un punto di arrivo e non di partenza per la coppia”.



L’offerta non può che adeguarsi, con linee di abiti da sposa pensati ad hoc per le neo mamme o per le spose in attesa, con pacchetti per servizi fotografici e applicazioni floreali. Del resto, si sa, per il giorno del sì non esiste una ricetta universale, ma ogni coppia deve armarsi di fantasia e di un briciolo di inventiva. Un estro che gli artigiani presenti a Sposidea mettono in mostra, a partire dal tema che per l’edizione 2014 è “musica e parole”. Questa sinfonia di amore e bellezza porta gli espositori a sfidarsi nell’allestimento di fantastici stand per conquistare l’ambito premio del “Cupido d’Oro”.



Tra le numerose proposte segnaliamo le oltre 165 varietà di confetti proposte in fiera da “Il Confettiere”, riproducendone la fine tecnica di preparazione: cioccolato, mandorle, nocciole, frutta candita: degustare sarà un piacere!

Per quanto riguarda gli addobbi floreali, ecco le opere che simboleggiano fedeltà, passione e sentimento, opera del Maestro d’arte Silvano Erba che, con un’istallazione green dedicata alla musica, mostra la propria abilità nel realizzare composizioni personalizzate. Per l’occasione, inoltre, Sposidea propone Sonetti Floreali, con i professionisti di Federfiori all’opera per creare istallazioni in tema. Sarà il pubblico a scegliere la versione migliore, la più “musicale”, che riceverà un riconoscimento sabato 4 ottobre.



Ritorna, inoltre, richiestissimo, il concorso “Un giorno da Modella” riservato alle future spose, organizzato in collaborazione con la rivista White Sposa. La migliore tra le partecipanti, quella che sfilerà con il miglior portamento, con il mood più brioso e spigliato, sarà premiata con un fantastico viaggio di nozze in un paradiso lontano. Premi anche per la seconda e terza sposa classificata, omaggiate con due creazioni orafe, da indossare il giorno del sì.



Domenica 5 ottobre è anche in programma un Flashmob d’amore, dedicato a una innamorata all’oscuro di tutto, che nel bel mezzo della manifestazione davanti a visitatori increduli, riceverà una richiesta di matrimonio unica e indimenticabile. a suon di musica con l’aiuto di un vero e proprio corpo di ballo. Il suo innamorato, infatti, grazie alla complicità di Radio Number One, si dichiarerà sulle note della canzone che li ha fatti innamorare

A disposizione dei visitatori c’è anche una App, scaricabile dagli store online iOS e Android, per rintracciare tutte le informazioni relative alla Fiera e agli espositori dal proprio smartphone nel modo più semplice e veloce.



Per informazioni: www.villacastelbarco.com