Sportdance 2015, a Rimini si aprono le danze

Fino a domenica 12 luglio Rimini Fiera si accende a suon di musica e danza: tutto è pronto, infatti, per una nuova edizione di SPORTDANCE 2015 , manifestazione dedicata a gare e spettacoli danzanti e diventata in pochi anni il più grande Festival della Danza Sportiva al mondo. Per l'occasione scendono in pista ben dodici eventi internazionali ai quali sono dedicati due interi padiglioni. La manifestazione nasce dalla collaborazione fra la FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva aderente al CONI, Rimini Fiera e il Comune di Rimini.

Il ventaglio di proposte e di occasioni per vivere la danza sportiva si arricchisce in questa edizione 2015. C'è grande attesa per i Campionati Italiani, nei quali la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) mette in campo tutte le sue discipline: Danze Standard e Latino Americane, Combinata 10 Danze, Liscio, Ballo da Sala e Combinata Nazionale, Choreographic team, Danze Jazz e Freestyle, Danze Argentine, Danze Folk, Liscio Tradizionale, Danze Caraibiche, Street Dance, Tap Dance, Danze Orientali, Danza Classica, Moderna e Contemporanea.



Sono cinque gli eventi della World Dance Sport Federation (WDSF), tre dei quali Open, che si aggiungono all'offerta dei Campionati Italiani di Categoria 2015. L'11 luglio Rimini Fiera ospita il PD Super Grand Prix Standard e il Campionato del Mondo Junior II Ten Dance, il 12 luglio è la volta del PD Super Grand Prix Latin, del Campionato del Mondo Senior II Standard e del Campionato del Mondo Youth Standard. Anche la Federazione Mondiale Rock'n'Roll e Boogie Woogie (WRRC) ha programmato quattro eventi: il Campionato Europeo di Rock'n'Roll Main Class, Youth e Juniors, i World Masters Boogie Woogie, la World Cup Boogie Woogie Junior/Senior e la World Cup Girl Formations.



Nell'area Dance Expo (situata nella Hall centrale) viene allestita una vetrina commerciale delle aziende interessate al mercato della danza sportiva: in mostra abiti sfavillanti, calzature preziose, make up e bigiotteria da dive, accessori per acconciature da favola.



“Quello tra Rimini e la disciplina della danza sportiva è un connubio solido che dura nel tempo – commenta l'assessore allo Sport del Comune di Rimini Gian Luca Brasini – SPORTDANCE consentirà ancora una volta di accendere i riflettori sulla nostra città, legando il nome di Rimini a valori quali il benessere, la vitalità e il divertimento. Una kermesse importante anche per il nostro turismo, in un periodo storico non certo facile".



Per maggiori informazioni consultare la pagina www.riminisportdance.it

