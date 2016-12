Spettacoli di primavera: "Treviso fior di città"

17:18 - Sabato 18 e domenica 19 aprile Treviso accoglie la Primavera con la seconda edizione di “Treviso Fior di città”: una due giorni di festa tra i profumi e colori dei fiori e un calendario ricchissimo di eventi.

Quest’anno la città è interamente coinvolta: da piazza Duomo, al Quartiere latino, San Nicolò, Riviera Santa Margherita, piazza Santa Maria Maggiore e ponte Sant’Agata. Numerosi sono gli eventi che si svolgono durante le due giorntate: il mercato delle vespe “Apecar in Fiore” in Corte San Parisio che ospita anche performance artistiche con mandala floreale, la cucina che diventa un set televisivo con il talk cooking show in Piazza Rinaldi, il corteo di biciclette fiorite che parte da Santa Maria Maggiore e arriva in Piazza dei Signori, l’Apericena a Ponte S. Agata con dress code e pietanze a tema floreale, le escursioni sul Sile con le “mascarete”, tipiche imbarcazioni anch’esse addobbate a tema e le gare di canoa in Riviera Santa Margherita e a Ponte Dante e tanto altro.



Spazio anche alle visite turistiche alla scoperta degli affreschi a tema floreale, alle mostre e alla musica con il concerto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dei Carmina Burana The Boston Camerata pluripremiato ai Grammy Awards.



Legati a Treviso Fior di Città 2015 sono stati confermati anche quest’anno tre concorsi dedicati alla bellezza dei fiori : “Balcone Fiorito” rivolto ai residenti del centro storico, “Bimbi in festa” rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni e “Piazze e Vie in Fiore” rivolto agli esercizi commerciali e ai pubblici esercizi che operano in centro storico, un’occasione per valorizzare, ravvivare e abbellire la nostra città, migliorando la qualità della vita urbana. Per il concorso “Piazze e Vie in Fiore” è possibile aderire con un allestimento a tema libero utilizzando vegetali in vaso o in fioriera che dovranno essere esposti e visibili al pubblico e alla giuria popolare dall’11 al 19 aprile 2015.



Per l’occasione il centro cittadino viene chiuso alle auto, domenica 19 le auto possono circolare solo sul Put esterno, tranne per il tratto di Put interno che va da porta Caccianiga verso piazzale Burchiellati, per parcheggiare le auto, per poi uscire a porta Piave e tornare sulla circonvallazione esterna.