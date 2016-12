Sondrio Festival 2016: protagonista la natura

Sondrio Festival è una rassegna internazionale che ha l’obiettivo di diffondere la cultura dei parchi e delle aree protette, per sensibilizzare il pubblico sul tema del rispetto per l’ambiente . Per una settimana, da lunedì 7 a domenica 13 novembre registi famosi e personalità note del settore si danno appuntamento in occasione della proiezione di alcuni dei migliori documentari naturalistici realizzati all’interno di parchi e aree protette di tutto il mondo. Sette giorni di festa ed approfondimento, nella tensostruttura appositamente allestita in Piazza Garibaldi e al Teatro Sociale della città valtellinese.

Sondrio Festival, giunto alla sua trentesima edizione, è una manifestazione unica nel suo genere, in cui trovano spazio documentari di alto livello scientifico e cinematografico, realizzati nei parchi naturali di ogni zona del pianeta. Le opere presentate in concorso sono selezionate fra le migliori produzioni mondiali; nell’Albo d’Oro della manifestazione figurano i nomi di molti registi e personaggi di spicco del panorama internazionale.



Le proiezioni dei documentari in concorso sono in calendario in orario serale, alle 20.45, mentre il giorno successivo vengono riproposti in replica in orario mattutino per le scuole e per tutti al pomeriggio alle 16.30. Tutte le proiezioni sono a ingresso libero.



Ampio spazio è riservato ai giovanissimi e agli studenti, ai quali è offerta l’opportunità di confrontarsi con documentaristi, naturalisti e amministratori dei parchi. Sono in calendario anche alcuni eventi collaterali tra cui convegni, mostre, spettacoli, incontri e attività di educazione ambientale.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della manifestazione: www.sondriofestival.it.