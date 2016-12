Skipass: a ModenaFiere è già stagione di sci

Skipass: la montagna sbarca a Modena 1 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. 2 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. 3 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. 4 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. 5 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. 6 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. 7 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. 8 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. 9 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Skipass: la montagna sbarca a Modena Tutto il meglio per la neve a ModenaFiere da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre. leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Salone, organizzato da ModenaFiere, è da anni il luogo in cui oltre 80mila visitatori scelgono di dare il benvenuto alla stagione invernale. La visita trova il suo cuore pulsante nell’area dedicata al turismo, che raccoglie comprensori sciistici, hotel, società di impianti, snowpark e rifugi, con tutte le novità per la stagione ormai alle porte. Gli appassionati di attrezzature e accessori hanno solo l’imbarazzo della scelta tra sci, attacchi, scarponi, tavole, maschere, occhiali, abbigliamento, presentati da tutti i top brand del settore.



Nelle altre aree espositive del salone è confermata anche quest’anno l’area “Freestyle & Freeride”, con le proposte dal mondo della neve libera, e quella dedicata alle discipline outdoor, con boulder, rotor e slackline, per proiettare il visitatore in una visione della montagna non solo invernale. Ci sono anche gli spazi riservati allo Snowboard Village, una zona dedicata al mondo della tavola, il Villaggio Scialpinismo, con una finestra sulla disciplina, e Fisi Maps, uno spazio dedicato alla preparazione atletica. Tornano anche le biciclette, dalla mountain bike alle nuovissime e-bike, e per la prima volta il Salone apre all’enogastronomia con Mountain Food: un evento nell’evento per celebrare i prodotti tipici e i sapori della cucina d’alta quota.



I quattro giorni della manifestazioni sono anche ricchi di eventi, di attività agonistiche e di esibizioni sulle strutture dell’area esterna. C’è poi un nutrito palinsesto di presentazioni, incontri e workshop all’interno dei padiglioni del quartiere fieristico dove si svolgono anche le premiazioni degli Awards della montagna promossi da Skipass.



Uno dei punti di forza di Skipass è l’area esterna in cui la montagna arriva realmente in città, con spazi in cui mettersi alla prova su neve vera: l’area si trasforma in un vero villaggio alpino con le strutture della Ski Area, le più grandi mai costruite in città. Si può sciare, con lezioni gratuite in collaborazione Pool Sci Italia che mette anche a disposizione l’attrezzatura necessaria, e provare lo snowboard grazie a Burton e al progetto Snowboard4kids. Non manca neppure la pista di ghiaccio per chi desidera pattinare. Ci si può anche cimentare con le ciaspole e sull’anello per lo sci di fondo, con lezioni gratuite a cura dei maestri e degli allenatori della Scuola di Sci Val Dragone e della Società Sportiva Frassinoro. In area esterna per l’edizione 2016 ci sono anche il bob e aree lounge con musica e animazione. Sempre sulla linea “active”, all’interno dei padiglioni si possono provare il bouldering, la parete di arrampicata e la slackline, per mettere alla prova equilibrio e forza.



I bambini possono divertirsi con una serie attività ludico-didattiche create apposta per loro grazie al progetto Skipass Kids, con materiali e maestri specializzati sul target junior. Tra queste segnaliamo il Riglet Park, per imparare a surfare con le mini tavole da snowboard, l’arrampicata, la scuola skate e tanti appuntamenti con i loro personaggi televisivi preferiti.

Tutte le attività proposte in fiera sono gratuite.

Info sul Salone: www.skipass.it



Skipass

ModenaFiere - v.le Virgilio, 70/90 – 41123 Modena (presso l’uscita Modena Nord sull’A1)

Orario: sabato: ore 10 – 23

domenica, lunedì e martedì: ore 10 – 19.30

Biglietti (anche in prevendita sul sito): da 15 a 7 euro. Bambini gratis fino a 12 anni.