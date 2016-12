Settimana del Baratto: quando l’ospitalità è gratuita

16:23 - La Sharing Economy è passata anche dall'Italia: per chi ancora non la conoscesse, la Settimana del Baratto rappresenta una delle proposte di maggior successo del portale www.bed-and-breakfast.it. L’iniziativa nasce nel 2008, e fino ad oggi ha visto le fila dei partecipanti crescere così come l’adesione dei Bed and Breakfast e, un baratto alla volta, il compiacimento dei viaggiatori.

Ma di cosa si tratta esattamente? Per tutti coloro che non ne avessero ancora sentito parlare, basti sapere che durante la terza settimana di novembre (quest’anno, dal 17 al 23 novembre) in numerosi B&B italiani si potrà alloggiare gratis, convertendo il prezzo dell'ospitalità con beni o servizi, senza passare mai per lo scambio di denaro. Un soggiorno a Venezia si potrà avere in cambio di confetture e olio buono, oppure una notte in Costiera Amalfitana sarà saldata da una mano di vernice al garage, così come un sito web o un servizio fotografico potrebbero pagare una Vacanza a Roma.



Oggi sono oltre 2200 i B&B affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it che aderiscono alla Settimana del Baratto e sono oltre 800 quelli che, riproponendo una antica formula di pagamento, accettano, nelle loro strutture, il baratto tutto l'anno (www.barattobb.it). Se volete farvi qualche idea di cosa si baratta consultate la Lista dei Desideri e le proposte dei viaggiatori all'interno del sito ufficiale dell'evento: www.settimanadelbaratto.it. Quando la creatività e l'estro vengono impiegati come merce di scambio, riscoprire il nostro Bel Paese diventa più semplice. Di può così entrare in contatto con i gestori delle attività che vi ospitano in una maniera molto più profonda di quella possibile nel tradizionale rapporto con il padrone della struttura.



Ma nella pratica, come si può partecipare alla Settimana del Baratto? Se siete alla ricerca di un soggiorno potete scegliere la località che vorreste visitare dal menù delle Regioni o digitandola sulla barra di ricerca. Una volta scelta la struttura che fa al vostro caso, è sufficiente contattare il gestore e proporre il proprio baratto. Oppure si può procedere all'inverso, inserendo la proposta di baratto nel sistema, per poi essere contattato dai gestori interessati al bene o servizio da barattare in cambio di un soggiorno. Se invece a voler partecipare è il gestore di un B&B? Intanto, possono partecipare alla Settimana del Baratto ed essere inseriti all'interno del sito www.settimanadelbaratto.it, solo i Bed and Breakfast affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it. Per dare la propria adesione alla Settimana del Baratto è sufficiente accedere alla propria Area Riservata nel portale e, nella sezione Eventi B&B e Iniziative, selezionare l'opzione "Si, aderisco alla Settimana del Baratto e mi impegno ad offrire soggiorni in cambio di beni o servizi nella terza settimana di novembre di ogni anno". Il B&B entrerà a questo punto nell'elenco dei B&B disponibili.



Si può barattare qualsiasi cosa, nei limiti del ragionevole, ovviamente. Molti B&B hanno necessità, ad esempio, di servizi fotografici o di video o di piccoli lavori di manutenzione nelle strutture. Le possibilità di condivisione e scambio possono essere infinite, l’importante è non limitarsi, non avere riserve e proporre lo scambio nella massima serietà, cortesia, curiosità, empatia, simpatia, originalità.



Per maggiori informazioni: www.settimanadelbaratto.it