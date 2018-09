Settembre e le sue sagre di gusto

GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR - Primiero (Trento) – Un viaggio lungo quattro giorni, da giovedì 20 a domenica 24 settembre, nel cuore delle tradizioni contadine delle Dolomiti, per riscoprire l’antico rito della transumanza. In tutta la Valle del Primiero sono previsti appuntamenti a tema, dalla Mostra Bovina che si tiene a Fiera di Primiero (giovedì 20), al “Cheese nic a Pan e Formai” lungo la Strada dei Formaggi delle Dolomiti, goloso finale di una passeggiata tra i boschi di San Martino di Castrozza (venerdì 21). Il sabato è dedicato alla passeggiata enogastronomica “En dì al Maso”, che quest’anno porta alla scoperta della Val Noana. La festa raggiunge l’apice domenica 23 con la Desmontegada vera e propria: un lungo e colorato corteo di animali, accompagnati dalle famiglie di allevatori in abito tradizionale, che sfila per le vie dei paesi. Tutte le informazioni sul sito: www.granfestadeldesmontegar.it.



FESTA DEL PESCE - Caorle (Venezia) – Fine settimana conclusivo per questa festa dal sapore di mare: fino a domenica 23 settembre nella tradizionale "Festa del Pesce" l’arenile della spiaggia di Levante, adiacente al Santuario della Madonnina dell'Angelo, si trasforma in un vero ristorante a cielo aperto. Protagonista il pesce locale, fritto o cotto alla griglia. Il sabato sera e la domenica anche a pranzo, il pesce appena pescato viene cucinato dai pescatori stessi in riva al mare. Ci sono anche giochi, intrattenimenti, spettacoli musicali e la gara gastronomica "Sardee in grea" (sardine alla griglia), che, nella serata di venerdì 14 settembre, fa scendere in lizza chef amatoriali e professionisti. Il Villaggio "Gusta Caorle" propone prodotti tipici e vino locale, birra artigianale, formaggio e miele di barena, caratteristico delle aree lagunari. INFORMAZIONI: www.caorle.eu.



SALONE DEL GUSTO E TERRA MADRE – Torino – La città della Mole ospita la ventesima edizione della manifestazione organizzata in collaborazione con Slow Food, in calendario da giovedì 20 a lunedì 24 settembre. I luoghi simbolo della città, tra cui Piazza Castello, Palazzo Reale, il polo fieristico del Lingotto, ospitano laboratori del gusto, scuola di cucina, degustazioni e appuntamenti a tavola, sempre con un’attenzione speciale per il consumo responsabile, la salvaguardia dell’ambiente, la conoscenza del mondo alimentare e consapevolezza in fatto di ambiente. Orari: dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 24.00 - lunedì dalle 10.00 alle 19.00. INFORMAZIONI: www.salonedelgusto.it.



CAMMINATA ENOGASTRONOMICA – S. Stefano Belbo (Cuneo) - Domenica 23 settembre si cammina lungo i sentieri cari allo scrittore Cesare Pavese, tra vigne, boschi, cantine e agriturismi lungo un percorso ad anello di circa 8 chilometri nelle Langhe del moscato,. Si cammina su strade sterrate, ripercorrendo i percorsi amati e raccontati dal grande scrittore Sono previste tappe gastronomiche per scoprire i piatti della tradizione. La partenza è prevista per le ore 10.30 dalla piazza Umberto I° di S. Stefano Belbo; si consigliano scarpe sportive, adatte a un percorso sterrato. Prenotazioni entro il 20 settembre. INFORMAZIONI: www.dynamic-center.it/eventi.



SAGRA DEL TORTELLINO - Reno Centese (Ferrara) – Continua fino a domenica 30 settembre la festa dedicata ai tortellini, la tipica prelibatezza emiliana capace di cambiare volto a seconda del condimento e del ripieno a cui è abbinata. Al ragù di petto d'anatra, alla boscaiola, ai semi di papavero o con speck e fontina, i tortellini hanno sempre il sapore genuino del prodotto fatto in casa. Gli stand gastronomici ne propongono tante ricette diverse, anche da accompagnare a salumi, costolette e arrosticini. Per prenotare: info@lasagradeltortellino.it. INFORMAZIONI www.lasagradeltortellino.it.



FIERA DELLA CIPOLLA E FESTA DEL SANTO PATRONO - Mezzolara (Bologna) – L’occasione è offerta dalla festa di San Michele Santo, patrono della città: da venerdì 21 a domenica 30 settembre si svolge l’edizione numero cinquantanove della manifestazione che si propone di preservare le tradizioni del territorio. Lo stand gastronomico del Parco di Villa Rusconi, aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo, si possono gustare ottimi piatti a base di cipolla,, tra cui tagliatelle, zuppa di cipolle con crostini, scaloppina al friggione e, naturalmente, la cipolla fritta, proposta anche nello stand allestito in Piazza Baldini dalla Pro Loco. Ci sono anche iniziative culturali, mostre, mercatino, giochi per i bambini e spettacoli. INFORMAZIONI: www.prolocomezzolara.it.



FIERA DELLA ZUCCA – Reggiolo (Reggio Emilia) - Ci sono ambientazioni medievali, danze, spettacoli e tante golosità all’insegna dell’ortaggio arancione: l’appuntamento con la zucca è da sabato 22 a domenica 30 Settembre con due weekend alla scoperta dei buoni sapori e della bellezza di un territorio suggestivo. I ristoranti propongono menù a tema, mentre il borgo si trasferisce in pieno medioevo con rievocazioni e giochi storici, dame e cavalieri in abiti d'epoca, antichi mestieri e sbandieratori. Domenica 30 settembre gli arcieri del Borgo si sfidano nella gara di "tiro alla zucca”. Info: www.prolocoreggiolo.it.



REGINA DI MIELE – Tornareccio (Chieti) - Un evento dolcissimo raduna, sabato 22 e domenica 23 settembre, produttori di miele, associazioni di categoria, partner e operatori che si confrontano sui temi legati a produzione, ambiente, turismo e gastronomia. Ci sono cooking show, stand di cosmetica in apicoltura, rievocazione della partenza degli apicoltori tornarecciani per le fioriture fuori regione, stand di produttori locali con degustazioni e vendita, ristoranti con cene a tema, corsi di degustazione. Insieme al miele sono presenti tanti buoni prodotti del territorio e si possono fare visite guidate alle bellezze del luogo, tra cui i mosaici alla zona archeologica di Tornareccio. INFORMAZIONI: www.reginadimiele.it.



SAGRA DEL FUNGO PORCINO- Oriolo Romano (Viterbo) – secondo fine settimana da venerdì 21 a domenica 23 settembre, in compagnia dei prelibati funghi locali in tutta la delizia dei sapori dei profumi del bosco. In zuppa, in crema o ad accompagnare le bruschette, le fettuccine e le carni, i funghi porcini vengono serviti davvero in tutte le salse, anche con accostamenti gluten free. Ci sono anche il mercatino gastronomico, spettacoli musicali, conferenze a tema e mostre d’arte. INFO: www.sagraoriolo.it.



COUS COUS FEST - San Vito Lo Capo (Trapani) Il luogo perfetto per godersi un bel piatto di questa prelibatezza è la calda atmosfera siciliana di San Vito Lo Capo. Da Venerdì 21 a domenica 30 settembre questo piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra culture, viene proposto in oltre 40 ricette servite ogni giorno dalle 12.00 alle 24.00. Momento clou della manifestazione è la gara gastronomica internazionale alla quale prendono parte dieci chef provenienti da diversi Paesi del mondo, valutati da una giuria tecnica, presieduta da Joe Bastianich, e una popolare, composta dai partecipanti alla manifestazione. Sono anche in programma spettacoli e momenti musicali con artisti importanti, tra cui Le Vibrazioni, Carmen Ferreri, Beppe Grillo, Fanfara Station, The Kolors, Ermal Meta, e molti altri. INFORMAZIONI: www.couscousfest.it