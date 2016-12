5 marzo 2015 Serve la gru per tirarlo giù: il Polentonissimo di Monastero Bormida In provincia di Asti, domenica 8 marzo si celebra una maxi polenta di oltre dieci quintali Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Monastero Bormida, in provincia di Asti, apre il calendario delle feste di primavera domenica 8 marzo con il classico Polentonissimo, che quest’anno coincide con la Festa della Donna. A partire dal mattino un esercito di cuochi si impegna nella preparazione di circa dieci quintali di polenta, cotta in un pentolone che a sua volta pesa oltre due quintali. Il tutto è servito insieme alla salsiccia e a una pantagruelica frittata da oltre tremila uova, in omaggio a una tradizione di epoca medievale. In questa giornata sono previste inoltre molteplici attrazioni: dalla 22° Rassegna degli Antichi Mestieri, che ripropone le botteghe delle attività contadine di una volta, alla via dei pittori con le mostre d’arte, al banco di beneficenza, alla fiera commerciale e alle esibizioni dei gruppi folkloristici.

Nell'organizzazione della festa viene coinvolto quasi un terzo dell’intera popolazione di Monastero Bormida, tra i figuranti della sfilata e gli addetti alla preparazione della palco e della polenta.



La festa del Polentonissimo rievoca un antico gesto di generosità del Marchese Bartolomeo della Rovere, il quale nel 1573, dopo un inverno di terribili nevicate, chiese ad un gruppo di calderai di costruire un enorme paiolo di rame per preparare in piazza una gigantesca polenta e nutrire così la popolazione affamata. Quello fu il primo Polentone nella storia del borgo.



Sono numerose le novità previste per la festa del Polentonissimo 2015. La Pro Loco ha infatti bandito un concorso di pittura estemporanea sul tema “Scorci di Monastero Bormida”, con libertà di tecnica pittorica. A partire dal mattino, i pittori si sfidano in diretta a ritrarre angoli caratteristici del paese, mentre il pubblico può vederli all'opera e giudicare le loro creazioni, fino alla premiazione finale che avviene dopo lo scodellamento del Polentonissimo, momento clou della manifestazione.



La cerimonia dello scodellamento prende il via al termine della sfilata storica, quando il Marchese del Carretto, dopo aver assaggiato la polenta dichiara che il “Polentonissimo è cotto” e può essere servito. Inizia così la grande abbuffata, a base della pietanza condita con salsiccia e frittata di cipolle; il tutto innaffiato dal buon vino delle colline monasteresi.



Tra i vari eventi inoltre, previsti in occasione della sagra, segnaliamo anche: la Mostra Mercato dei Prodotti Tipici e il mercatino dell’antiquariato nella piazza della torre campanaria.



Il pomeriggio di domenica 8 marzo è allietato dagli Sbandieratori del Palio di Asti con le loro esibizioni coreografiche e dalla banda musicale della città di Nizza Monferrato che propone i classici brani delle fiere paesane.



