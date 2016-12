Serra de' Conti: al via la “Festa della Cicerchia”

Lo splendido centro storico di impianto duecentesco racchiuso da una cinta muraria spezzata da dieci torrioni, uno dei gioielli meglio conservati di tutte le Marche, accoglie una sagra dedicata alla cultura del cibo, tra buon gusto, divertimento e momenti di riflessione sulla biodiversità nell'agroalimentare. Il ricco programma di eventi e intrattenimenti vede protagonisti artisti di strada, stornellatori e cantastorie che sfilano per le vie del centro e si esibiscono agli angoli delle piazze. Per tre giorni, la “Festa della cicerchia” unisce storie e sapori, riportando alla memoria i valori del mondo contadino, facendo incontrare produttori locali con produttori di altre regioni in un clima gioioso tra le vie e i vicoli medievali.



La cicerchia, che per tanti secoli è stato un alimento essenziale della tradizione rurale marchigiana, è un legume che si pianta a fine aprile e si raccoglie in piena estate. Un tempo, averla in dispensa costituiva una garanzia per l'inverno perché ha un buon rapporto proteico, con pochi grassi e molti amidi.



A sorprendere ancora oggi sono la sua versatilità in cucina e il gusto che riesce a regalare a moltissime ricette: specialità da assaggiare, durante la sagra, nelle antiche cantine, nelle grotte, nelle locande e nelle osterie di Serra de'Conti, che per l'occasione propongono piatti a base di cicerchia e non solo. In tavola ci sarà tutto il meglio della tradizione marchigiana come zuppe, maltagliati, vincisgrassi, passatelli, pancotto, cresce di polenta, trippa alla canapina, scottiglia di cinghiale, coratellina d'agnello, fave in potacchio, guanciale saltato con aceto e salvia, ciambellone, vino di visciola, caldarroste e lupini, in un tripudio di colori e sapori, tutti da vedere, assaporare e condividere con ottime bottiglie di Verdicchio delle aziende locali.



L'artigianato tradizionale mette in mostra lavori in legno e in vimini, pizzi e merletti, cucito e ricami, terrecotte e lavorazioni in vetro insieme ai prodotti gastronomici degli “agricoltori custodi”, dalla cipolla di Suasa alla favetta di Fratterosa, dai legumi di Appignano al miele, dalle tisane alle confetture, dal vino all'olio di oliva.



Anche in questa edizione non manca un ospite d'onore: i rappresentanti della Condotta Slow Food di Treviso portano a Serra de' Conti il radicchio tardivo per acquistato e degustato da tutti i partecipanti alla festa. In occasione della manifestazione viene assegnato anche il "Premio per la Biodiversità agroalimentare nelle Marche", giunto alla decima edizione e istituito per far conoscere chi sul territorio regionale lavora quotidianamente per ridare centralità al cibo buono e pulito.

Per maggiori informazioni sul programma, consultare il sito www.cicerchiadiserradeconti.it