Selvaggia: la festa delle erbe di Toscana

L'appuntamento, unico nel suo genere in Italia, è organizzato dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e ha come protagoniste le erbe che crescono libere nei prati, i fiori, anche quelli da mangiare, e le gemme della pianura e della montagna locale. Per scoprirle, basta visitare le cinque piramidi allestite appositamente nella Piazza delle Erbe, in cui sono presenti le varie specie, con tanto di etichetta, breve storia, usi alimentari e medicinali. In Piazza Umberto sono posizionati gli stand gastronomici per assaggiare alcuni piatti tipici della zona in cui le erbe sono protagoniste, come la “minestrella” di Gallicano, la “zuppa” di Castiglione di Garfagnana” e quella con le “crisciolette” di Cascio e i filetti di trota affumicati alle erbette.



Presso la Rocca Ariostesca si tengono proiezioni di filmati sulle erbe e sul loro possibile utilizzo. I ristoranti, su indicazione degli organizzatori, preparano piatti e menù tematici ispirati alla manifestazione, mentre nei bar si possono degustare tisane e amari a base di erbe.



Domenica è possibile prendere parte fin dal mattino ad escursioni guidate in cui partecipare alla raccolta degli "erbi”, mentre sul palco, allestito sotto il Loggiato Porta, si svolgono talk show con ospiti importanti e cooking show con grandi chef. Contemporaneamente in Piazza dell’Erbe, si svolge un animato “Mercatino delle erbe” con stand in cui acquistare erbe officinali e prodotti in tema con la manifestazione.

Informazioni: www.castelnuovogarfagnana.org