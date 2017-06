Sea2see: a Milano il grande cinema di mare

Quattro film di mare per altrettanti modi di viverlo e guardarlo in modo differente. Martedì 23 maggio prende il via a Milano la prima edizione di Sea2See, la nuova rassegna cinematografica dedicata ai film di mare. L’evento si svolge presso l’Associazione Marinai d’Italia (via Gorizia 9b), presso la Darsena. Si comincia alle ore 19 con un’happy hour mentre la proiezione del film inizia alle ore 21.00. La rassegna si conclude venerdì 26 maggio. Ogni serata è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sea2See è un nuovo format alla sua prima edizione, dedicato al mare e alle sue diverse interpretazioni. Si propone l’obiettivo di diventare una rassegna itinerante con la finalità di promuovere i valori legati al mare e di sensibilizzare sulle diverse iniziative destinate a proteggere quel vasto patrimonio liquido che ricopre il 71% della superficie terrestre. Dal grande film Disney, alla folle regata o al documentario low-budget vincitore di molti premi: il mare come risorsa, come elemento di cultura, come fonte di follia e coraggio, o ancora come scuola di vita: è sempre grande protagonista delle proiezioni in rassegna. I film vengono introdotti ogni sera da una breve presentazione di un personaggio significativo.



Sea2See è anche un luogo di incontro. Tutte le sere è previsto un aperitivo sulla terrazza e nei locali dell’ANMI, un servizio di light bar attivo dalle 19.00 di ogni sera con la proiezione del film dalle ore 21:00. I film vengono proiettati nella grande sala interna (100 persone) e ripetuti - tempo permettendo - a schermo ridotto sulla terrazza superiore.



L’Associazione Marinai d’Italia in Darsena è un terrazzo di 400 mq sopra un prezioso edificio progettato negli anni ‘70 dall’architetto Marco Zanuso. Uno spazio unico e suggestivo nel cuore della città, un luogo perfettamente attrezzato, conviviale e ancora “segreto” nel cuore vivo di Milano.



La rassegna è anche l’occasione per raccogliere fondi destinati alla realizzazione di un progetto di Dynamo Camp, una associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera, senza fini di lucro, nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.



Sea2See alla sua prima edizione è organizzato dalla collaborazione tra la Sea2See, l’Associazione Marinai d’Italia di Milano con la partnership dell’agenzia di comunicazione Green Media Lab.



Il calendario delle proiezioni è:

Martedì 23 maggio, The Morning Light

Mercoledì 24 maggio, Deep Water – La folle regata

Giovedì 25 maggio, Il vecchio e il nano

Venerdì 26 maggio, Leviathan